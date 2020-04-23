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UEFA açıkladı: Kulüplere 70 milyon EURO ödeme yapılacak

Son dakika haberi...'da kritik toplantı başkan Aleksander Ceferin liderliğinde bugün yapıldı ve 2019/2020 sezonu için kritik kararlar alındı. UEFA, 55 üye ülkeden 676 kulübe 70 milyon Euro'luk ödeme yapılacağını açıkladı.

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Giriş Tarihi: 23.04.2020 Güncelleme Tarihi: 23.04.2020
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UEFA AÇIKLADI: KULÜPLERE 70 MİLYON EURO...

Tüm dünyayı etkisi altına alan coronavirüs, futbol ekonomisini de derinden etkiledi. Durdurulan liglerin takvimi henüz netleşmedi. Ayrıca bazı futbolcuların Mayıs ayı sonunda bitecek sözleşmeleri konusunda kulüpler 'dan çözüm arıyor. Yaz transfer dönemi de yaşanan krizden çok olumsuz etkilenecek. Kulüplerin ortaya çıkacak ekonomik darboğazı nasıl aşacağı ve 2020-21 sezonunun takviminin nasıl olacağı cevap bekleyen diğer sorular.

UEFA'da kritik toplantı başkan Aleksander Ceferin liderliğinde bugün yapıldı ve 2019/2020 sezonu için kritik kararlar alındı. UEFA, 55 üye ülkenin 676 kulübüne toplam 70 milyon Euro'luk yardım yapılacağını açıkladı.

Çok önemli kararların alındığı toplantıdan önemli notlar şu şekilde:
*Krizden dolayı sezonu oynatamayan ve mevcut haliyle tescil eden ya da iptal eden ülkelerin Avrupa Kupaları bileti alacak takımları "sportif başarı" kıstasıyla belirlenecek ve bu da "en son puan durumu"ndaki sonuçla olacak

*Avrupa Kupaları için iddia edildiği gibi bir "Wild Card" ya da "UEFA puanına göre kupalara alım" uygulaması olmayacak.

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