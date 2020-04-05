UEFA Başkanı Aleksander Ceferin tarih verdi
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ni 3 Ağustos’a kadar bitirmek istediklerini açıkladı. Ceferin, "Dörtlü ve sekizli final opsiyonları da bulunuyor. Ancak bunlar şu an sadece teori. Ayrıca maçların seyircisiz oynanması zorunlu gibi gözüküyor" ifadelerini kullandı.Almanya'nın ZDF kanalına röportaj veren Ceferin, "Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ni 3 Ağustos'a kadar bitirmek istiyoruz. Dörtlü ve sekizli final opsiyonları da bulunuyor.
"TEK YANLIŞ SEÇENEK SAĞLIĞI RİSKE ATMAK OLACAKTIR"
Ceferin ayrıca, bu tarihlerle ilgili "Tek yanlış seçenek, oyuncuların, teknisyenlerin, taraftarların, hakemlerin ve profesyonellerin sağlığını riske atmak olacaktır, ancak o zamana kadar herhangi bir tehlike yoksa sorun görmüyorum" ifadelerini kullandı.
"ŞU ANDA SÜPER STARLAR DOKTORLAR VE HEMŞİRELER"
UEFA Başkanı sözlerini "Spor bir enerji kaynağıdır, halkın kaygısını hafifletmek için de buna ihtiyacımız var, şu anda süperstarların futbolcular değil doktorlar ve hemşireler olduğu anlaşılıyor" diyerek tamamladı.
Kaynak: Hürriyet
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