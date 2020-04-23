Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu TFF ve kulüp başkanları ile görüşecek
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Süper Lig kulüplerinin başkanları yarın saat 14.00'te video konferans yöntemiyle toplanacak.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil ve Süper Lig kulüplerinin başkanları yarın toplanacak.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, video konferans yöntemi ile gerçekleştirilecek toplantının saat 14.00'te başlayacağı duyuruldu.
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