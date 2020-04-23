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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu TFF ve kulüp başkanları ile görüşecek

Gençlik ve , TFF Başkanı ve kulüplerinin başkanları yarın saat 14.00'te video konferans yöntemiyle toplanacak.

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Giriş Tarihi: 23.04.2020
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Gençlik ve , (TFF) Başkanı , Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil ve kulüplerinin başkanları yarın toplanacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, video konferans yöntemi ile gerçekleştirilecek toplantının saat 14.00'te başlayacağı duyuruldu.

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