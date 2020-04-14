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Alexander Sörloth İngiliz devini peşine taktı

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Giriş Tarihi: 14.04.2020
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ALEXANDER SÖRLOTH İNGİLİZ DEVİNİ PEŞİNE TAKTI

Trabzonspor'un Norveçli golcüsü Alexander Sörloth, oynadığı oyunla Avrupa'nın önemli kulüplerini peşine takmayı başardı. Bordo mavili takımın genç golcüsünün son talibi İngiliz devi Chelsea oldu.

Transfer sezonunun gözdesi olacak olan Norveçli golcü için , , Manchester United, Milan ve Napoli'nin ardından İngiliz ekibi Chelsea'nin de devreye girdiği öne sürüldü. Alman 'fussballtransfers' sitesi de 24 yaşındaki oyuncuyla tam 20 takımın ilgilendiğini belirtirken, Sörloth'un bonservis bedelinin de 30 milyon Euro olduğunu iddia etti.

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