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Real Madrid Alexander Sörloth için devreye girdi!

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Giriş Tarihi: 28.03.2020
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AVRUPA DEVİ SÖRLOTH İÇİN DEVREYE GİRDİ!

'in lideri 'un sezon başında ekibi 'tan kadrosuna kattığı , gösterdiği başarılı performans ile Avrupa devlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Son olarak İspanyol devi 'in Alexander Sörloth için devreye girdiği iddia edildi.

'de lider konumunda bulunan 'un sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı paylaşılamıyor... Bu sezon attığı gollerle bordo mavilileri zirveye taşıyan yıldız isim, bu kez spekülasyonlarında zirveye oturdu.

Buna göre Norveçli golcü için atağa kalkan 'li yetkililer, yaz transfer sezonunda hem ile hem de Trabzonspor ile anlaşarak oyuncuya imzayı attırmak istiyor.

HAALAND 2. PLANDA KALDI
Öte yandan Sörloth'un vatandaşı Haaland ile de ilgilenen Real Madrid, bu transferi 2. plana koydu. Oyuncunun 2021'e dek takımı ile sözleşmesi olması, operasyonun seyrinin olumsuz yönde ilerlemesine sebep olurken, Sörloth daha ulaşılabilir bir hedef olarak gözüküyor.

Alexander Sörloth, bu sezon Trabzonspor formasıyla toplamda çıktığı 39 müsabakada 25 gol üretirken 7 de asist yaptı.

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