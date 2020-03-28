Real Madrid Alexander Sörloth için devreye girdi!
Süper Lig'in lideri Trabzonspor'un sezon başında İngiltere Premier Ligi ekibi Crystal Palace'tan kadrosuna kattığı Alexander Sörloth, gösterdiği başarılı performans ile Avrupa devlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Son olarak İspanyol devi Real Madrid'in Alexander Sörloth için devreye girdiği iddia edildi.
Süper Lig'de lider konumunda bulunan Trabzonspor'un sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Alexander Sörloth paylaşılamıyor... Bu sezon attığı gollerle bordo mavilileri zirveye taşıyan yıldız isim, bu kez transfer spekülasyonlarında zirveye oturdu.
Buna göre Norveçli golcü için atağa kalkan Real Madrid'li yetkililer, yaz transfer sezonunda hem Crystal Palace ile hem de Trabzonspor ile anlaşarak oyuncuya imzayı attırmak istiyor.
HAALAND 2. PLANDA KALDI
Öte yandan Sörloth'un vatandaşı Haaland ile de ilgilenen Real Madrid, bu transferi 2. plana koydu. Oyuncunun 2021'e dek takımı Borussia Dortmund ile sözleşmesi olması, operasyonun seyrinin olumsuz yönde ilerlemesine sebep olurken, Sörloth daha ulaşılabilir bir hedef olarak gözüküyor.
Alexander Sörloth, bu sezon Trabzonspor formasıyla toplamda çıktığı 39 müsabakada 25 gol üretirken 7 de asist yaptı.
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