Alexander Sörloth: Trabzonspor'a verilmiş bir sözüm var

Trabzonspor forması altında, tüm dünyanın dikkatini çeken Alexander Sörloth, ülkesinin televizyon kanalına konuştu. Sörloth açıklamasında “Real Madrid, yer yüzünün en büyük takımlarından biri. Bayern de öyle. Oynamak istemiyorum dersem kimse bana inanmaz. Ama benim Trabzonspor’a verilmiş bir sözüm var. Transferde de önce onların ikna edilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Bordo-Mavili formayla kariyerinin en iyi günlerini geçiren, attığı 25 golle tüm Avrupa'nın dikkatini çeken Sörloth'un adı, transferde dev kulüplerle anılıyor.

Real Madrid, Bayern Münih, Milan, Napoli bunlardan sadece bazıları. Sörloth konusunda dış basın haber yaptıkça, Norveçli yıldız ülkesinde de gündem oluyor. Son olarak TV2'nin konuğu olan Sörloth, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

'TRABZONSPOR'A VERİLMİŞ BİR SÖZÜM VAR'

Real ve Bayern iddialarının sorulduğu 24 yaşındaki yıldız, "Real Madrid yer yüzünün en büyük kulüplerinden biri. Oynamak istemiyorum dersem kimse inanmaz. Her oyuncu gibi elbette çok isterim. Ama benim Trabzonspor'a verilmiş bir sözüm var. Zaten onlarla anlaşmadan Real Madrid veya bir başka kulübe gidemem. Bayern Münih de etkileyici bir kulüp. Lewandowski ile kıyaslamaları bir onur. Ama önce Trabzonspor'un ikna edilmesi gerekiyor" dedi.



'BU TAKIMI ÇOK SEVİYORUM'

Sörloth şöyle devam etti: Beni seven, bana saygı duyan, benim de çok sevdiğim ve saygı duyduğum bir takımdayım. Trabzonspor'un sezon başında Premier Lig ekibi Crystal Palace'tan 2 yıllığına kiraladığı Sörloth'un 6 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu Bordo-Mavililer'de. Yönetim bu maddeyi kullanıp, Sörloth'u istediği rakama satabilir.