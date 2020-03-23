Alexander Sörloth rekor bonservis bırakacak
Trabzonspor'un Norveçli golcüsü Alexander Sörloth'un taliplileri her geçen gün artıyor. Bordo mavili formayla adından sıkça söz ettiren genç golcü, dünyanın önemli takımlarının transfer listesine girdi. İtalyan devi Milan, Zlatan Ibrahimovic'in sezon sonunda takımdan ayrılma ihtimaline karşı bordo mavili takımdan Alexander Sörloth'u isteyecek.
İtalyan basını, Ibrahimovic'in ayrılması durumunda Milan'ın, Napoli'den Milik ya da Trabzonspor'dan Sörloth'u transfer edeceğini yazdı. Bordo-Mavili yönetim de olası bir astronomik teklif karşısında 6 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmayı ve Norveçli oyuncuyu ciddi bir rakama satmayı planlıyor.
MİLAN'DAN ALEXANDER SORLOTH'A KANCA
Dünya futbol tarihinin en iyi takımlarından biri olan ancak son dönemde eski günlerinden bir hayli uzak olan Milan'dan, Alexander Sörloth'a kanca...
İtalyan basınında çıkan haberlere göre Çizme devi, 38 yaşındaki Zlatan Ibrahimovic'in sezon sonunda takımdan ayrılma ihtimaline karşı adaylarını belirledi. Kırmızı siyahlıların transfer listesinin en başında Napoli'den Arkadiusz Milik ve Trabzonspor'dan Sörloth yer alıyor.
30 MİLYON EURO...
İngiliz ekibi Crystal Palace'tan iki yıllığına kiralanan Sörloth'un, 6 milyon Euro'luk satın alma hakkı Trabzonspor'da bulunuyor. Fırtına da olası bir astronomik teklif karşısında bu opsiyonu kullanıp Norveçli oyuncunun bonservisini almayı ve ciddi bir rakama Sörloth'u satmayı planlıyor. Kariyerinde İngiltere geçmişi de olan 24 yaşındaki futbolcu için yönetimin düşündüğü en düşük rakam 30 milyon Euro.
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