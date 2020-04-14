Barcelona iflasın eşiğine geldi

Son dönemlerinde hem sportif hem de mali anlamda iyice sallanan Katalan devi Barcelona'da işler yolunda gitmiyor. Barcelona’da 6 kişinin yönetimden istifa etmesi sonrası Başkan Bartomeu’ya bir darbe de başkan adayı Victor Font’tan geldi. Font, “Son dönemde yaşananlar, Barcelona’yı hem ekonomik hem de ahlaki anlamda iflasın eşiğine getirmiştir” diye konuştu.

Dünya devi Barcelona'da Lionel Messi dahil oyuncularla arasının iyi olmadığı bilinen Başkan Josep Maria Bartomeu, geçtiğimiz hafta büyük bir şok yaşamış ve 2'si başkan yardımcıları olmak üzere toplamda 6 kişi yönetimden istifa etmişti. Sosyal medya üzerinden Messi, Pique dahil olmak üzere birçok oyuncu için karalama kampanyası yaptırmakla suçlanan Bartomeu ile ilgili olarak Katalan ekibinin başkanlığına oynayan Victor Font'tan çok sert açıklamalar ve uyarılar geldi. Font, 2021 Haziran'daki seçimlere kadar koltuğu garanti altında olan Bartomeu'yu eleştiren bir mektup yayınladı.

'YENİDEN İNŞAA ETMELİYİZ'

Fanatik'in haberine göre; Erken seçime gidilmesini isteyen Font, "Dengesiz politikalar, yönetim kuruluna yapılan müdahaleler ve salgın nedeniyle gelirlerin düşmesi Barcelona'yı hem ekonomik hem de ahlaki anlamda iflasın eşiğine getirmiştir. Çok güçlü bir fırtınaya doğru ilerliyoruz. Kulübü her anlamda zorlu finansal koşullara karşı yeniden inşaa etmemiz gerekiyor. Yapılan anlaşmalarda, harcanan paralarda kesinlikle şeffaf olmalıyız" ifadelerini kullandı.