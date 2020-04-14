14 Nisan 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Beşiktaş'ta görüşme odasına çağrılan ilk isim Vida oldu!

Beşiktaş'ta görüşme odasına çağrılan ilk isim Vida oldu!

SPOR
Giriş Tarihi: 14.04.2020 Güncelleme Tarihi: 14.04.2020
ABONE OL
BEŞİKTAŞ'TA GÖRÜŞME ODASINA ÇAĞRILAN İLK İSİM VİDA OLDU!

Takım ve oyuncu maliyetlerinde küçülme kararı alan , görüşme odasına ilk önce Vida menajerini çağırdı. 3 milyon Euro maaş alan Hırvat savunmacının, indirim yapması istendi.

'ta 'feda' harekatı resmen başladı. Kulübün borcunun 3 milyar TL'ye ulaşması ve koronavirüs salgınının yol açtığı gelir kaybı nedeniyle futbol takımının bütçesini düşürme kararı alan siyah beyazlı yönetim, oyuncuların menajerleriyle görüşmelere başladı.

YÖNETİM GÖRÜŞÜNÜ BİLDİRDİ
İlk olarak, yıllık 3 milyon Euro'luk ücretiyle takımın en çok kazanan ismi olan Domagoj Vida'nın menajeriyle temas kuruldu ve yönetim kurulunun görüşü bildirildi.

KORONAVİRÜSTEN SONRA HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK
Hürriyet'in haberine göre; Beşiktaş Başkanı , kulübün ayakta kalması için radikal önlemler alınmasının şart olduğunu belirterek, "Futbolcularla ya da menajerleriyle görüşüp içinde bulunduğumuz durumu anlatacağız ve onlardan gelecek cevaba göre ücret politikamızı belirleyeceğiz. Kararımızda ve 'nin bu konudaki tutumu da etkili olacak. Şurası bir gerçek; koronavirüsten sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Herkes bir şekilde fedakarlık yapmak zorunda" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA