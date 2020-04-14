Beşiktaş'ta görüşme odasına çağrılan ilk isim Vida oldu!
Takım ve oyuncu maliyetlerinde küçülme kararı alan Beşiktaş, görüşme odasına ilk önce Vida menajerini çağırdı. 3 milyon Euro maaş alan Hırvat savunmacının, indirim yapması istendi.
Beşiktaş'ta 'feda' harekatı resmen başladı. Kulübün borcunun 3 milyar TL'ye ulaşması ve koronavirüs salgınının yol açtığı gelir kaybı nedeniyle futbol takımının bütçesini düşürme kararı alan siyah beyazlı yönetim, oyuncuların menajerleriyle görüşmelere başladı.
YÖNETİM GÖRÜŞÜNÜ BİLDİRDİ
İlk olarak, yıllık 3 milyon Euro'luk ücretiyle takımın en çok kazanan ismi olan Domagoj Vida'nın menajeriyle temas kuruldu ve yönetim kurulunun görüşü bildirildi.
KORONAVİRÜSTEN SONRA HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK
Hürriyet'in haberine göre; Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulübün ayakta kalması için radikal önlemler alınmasının şart olduğunu belirterek, "Futbolcularla ya da menajerleriyle görüşüp içinde bulunduğumuz durumu anlatacağız ve onlardan gelecek cevaba göre ücret politikamızı belirleyeceğiz. Kararımızda FIFA ve TFF'nin bu konudaki tutumu da etkili olacak. Şurası bir gerçek; koronavirüsten sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Herkes bir şekilde fedakarlık yapmak zorunda" dedi.
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