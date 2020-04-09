Radamel Falcao indirim talebini reddetti
Galatasaray, birçok kulüp gibi koronavirüsün yarattığı ekonomik darbeyi hafifletmek için oyuncu maaşlarında indirim isteyecek. Bu kapsamda oyuncularıyla tek tek görüşen yönetim, Radamel Falcao'dan ret yanıtını aldı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sonrası kulüpler oyuncularının maaşlarında indirime gitme kararı alırken sarı-kırmızılılarda yüksek maaşlı oyuncularının ücretlerini düşürme kararı almıştı. Ancak Kolombiya'dan konu ile ilgili flaş bir iddia geldi. İşte detaylar...
Corona virüsü nedeniyle maddi çıkmaza giren G.Saray oyuncularının maaşlarında indirime gitmek için görüşmelere başladı. Bu konuda İspanya'dan flaş bir iddia geldi. Kolombiya'da Falcao'nun maçlarını yayınlayan Win Sports'un Genel Yayın Yönetmeni Jaime Parada, AS'a konuştu.
"TEKRAR KONUŞACAĞIZ"
Parada, "Anladığım kadarıyla Falcao, Galatasaray'da devam edecek. Falcao devam ediyorsa, biz de maçları yayınlamayı sürdüreceğiz. Ancak yayın bedeli konusunda tekrar pazarlık yapmak durumundayız. Falcao'nun durumu ne zaman netleşirse, biz de o zaman yayın bedeli hakkında tekrar konuşacağız" ifadelerini kullandı.
YILLIK 5 MİLYON GARANTİ
Parada, "Eğer Galatasaray yönetimi Falcao'nun ücretinde indirim yapmak konusunda ısrarcı olmazsa, kesin olarak Galatasaray'da devam eder. Çünkü Araplardan gelen teklifi kabul etmedi. Ama Galatasaray'ın ücrette indirim teklifini de kabul etmiyor" diye konuştu. Falcao, Galatasaray'dan yıllık 5 milyon Euro garanti ücret alıyor. Kolombiyalı golcü bunun 2 milyon Euro'sunu peşin aldı. Kalan 3 milyon Euro'sunu ise 10 taksitle alacak. Sarı-Kırmızılı Yönetim, 7 taksitini ödedi. Kalan 3 taksiti ise 30 Nisan, 31 Mayıs, 30 Haziran tarihlerinde ödeyecek.
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