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Radamel Falcao'ya dudak uçuklatan teklif

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Giriş Tarihi: 07.04.2020 Güncelleme Tarihi: 07.04.2020
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RADAMEL FALCAO'YA DUDAK UÇUKLATAN TEKLİF

Sarı kırmızılı takımın en çok kazanan oyuncusu hakkında önemli bir iddia ortaya atıldı. Katar kaynaklı haberlerde, Barcelona efsanesi Xavi'nin Falcao'yu takımında görmek istediği ve yıldız futbolcuyu ikna ettiği yazıldı. Katar ekibinin Falcao için Galatasaray'a götürdüğü teklif ise 10 milyon Euro.

Futbolun durmasının ardından pek çok kulüpte olduğu gibi Galatasaray'da da ana gündem maddesi oyunculara yapılacak maaş indirimleri... Sarı- kırmızılı kulüp, başta 5 milyon Euro alan Falcao olmak üzere, Belhanda, Feghouli ve Muslera'dan indirim bekliyor. Bir süredir TFF, UEFA ve FIFA ile görüşmeler yapan yönetimin, futbolcuların menajerlerine hukuk ekibi tarafından hazırlanan ve pandemi içerikli bir yazı gönderdiği iddia edilmişti.

10 MİLYON EURO TEKLİF EDİLDİ
Bu haberler gündemde kalmaya devam ederken son dönemde ile ilgili yaptığı haberlerle dikkat çeken Katar'ın gazetesinden bir iddia daha geldi. Gazete haberinde, 'ın, Kolombiyalı futbolcu için Galatasaray kulübüne 10 milyon Euro bonservis teklif ettiğini yazdı. Gazeteye göre; Al Sadd'ı çalıştıran Barcelona'nın efsane isimlerinden Xavi, Falcao ile görüşerek Katar'da oynaması için kendisini ikna etmeyi başardı.

"PETROL DOLARLA FALCAO'YU ÇAĞIRIYOR"
Al Watan gazetesi Falcao'nun Al Sadd ile anlaştığını duyurduktan sonra, ise golcünün, Al Hilal'e transfer olacağı haberini yapmıştı. El Tiempo gazetesi, "Petrol dolarla Falcao'yu çağırıyor" diye haber yaptı. Haberde ilginç de bir detay yer aldı. Win Sports'un, Türkiye'nin yayın hakları anlaşmasını sezon sonu itibariyle bitirerek, yerine Ligi'nin haklarını aldığını yazdı. Şimdi gözler Falcao'dan gelecek yanıta çevrildi.

"AL SADD İLE AL HİLAL ADAY OLARAK SIRAYA GİRDİLER BİLE"
Falcao'yla ilgili haberler Avrupa basınında da yer bulmaya başladı. Portekiz'in Record Gazetesi, "34 yaşındaki Radamel Falcao ilgi çekmeye devam ediyor" diye yazdı. Galatasaray'da forma giydiği hatırlatılan yıldız futbolcuyla ilgili, "Şu anda Galatasaray'ın oyuncusu olan eski Porto forveti Türkiye'den ayrılabilir ve Al Sadd ile Al Hilal aday olarak sıraya girdiler bile" ifadesi kullanıldı.

Kaynak:Sabah

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