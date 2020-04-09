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Yunus Mallı gelecek hafta antrenmanlara katılacak

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Giriş Tarihi: 09.04.2020 Güncelleme Tarihi: 09.04.2020
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YUNUS MALLI GELECEK HAFTA ANTRENMANLARA KATILACAK

(Bundesliga) takımlarından 'de forma giyen ve evinde karantinada olduğu açıklanan milli futbolcu 'nın gelecek hafta antrenmanlara katılmasının beklendiği bildirildi.

Alman kulübünden yapılan açıklamada, takımın pazartesi gününden itibaren küçük gruplarla kendi tesislerinde antrenmanlara başladığı belirtildi.

Bir aile üyesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle evinde karantinada bulunan 'nın antrenmanlara katılamadığının ifade edildiği açıklamada, milli futbolcunun muhtemelen gelecek hafta idmanlarda yer alacağı kaydedildi.

'in teknik direktörü Urs Fischer, bugün basın mensuplarıyla video konferans yoluyla yaptığı görüşmede, ayrıntıları vermeden Yunus Mallı'nın evinde karantinada olduğunu açıklamıştı.

Son dakika: A Milli Takım oyuncusu Yunus Mallı karantinada SON DAKİKA: A MİLLİ TAKIM OYUNCUSU YUNUS MALLI KARANTİNADA

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