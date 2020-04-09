Yunus Mallı gelecek hafta antrenmanlara katılacak
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Union Berlin'de forma giyen ve evinde karantinada olduğu açıklanan milli futbolcu Yunus Mallı'nın gelecek hafta antrenmanlara katılmasının beklendiği bildirildi.
Alman kulübünden yapılan açıklamada, takımın pazartesi gününden itibaren küçük gruplarla kendi tesislerinde antrenmanlara başladığı belirtildi.
Bir aile üyesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle evinde karantinada bulunan Yunus Mallı'nın antrenmanlara katılamadığının ifade edildiği açıklamada, milli futbolcunun muhtemelen gelecek hafta idmanlarda yer alacağı kaydedildi.
Union Berlin'in teknik direktörü Urs Fischer, bugün basın mensuplarıyla video konferans yoluyla yaptığı görüşmede, ayrıntıları vermeden Yunus Mallı'nın evinde karantinada olduğunu açıklamıştı.
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