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Radamel Falcao kulübe arkasını döndü!

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Giriş Tarihi: 02.04.2020
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RADAMEL FALCAO KULÜBE ARKASINI DÖNDÜ!

Koronavirüs nedeniyle çıkmaza giren futbol ekonomisini iyileştirmek için birçok kulüp, oyuncu maaşlarında indirim yapma kararı aldı. da bu kapsamda takımda yüksek maaş alan oyuncularla tek tek görüşüyor. Sarı kırmızılı takımın ve 'in en çok kazanan oyuncusu olan Radamel Falcao, yönetimin 'maaşında indirim yap' teklifini geri çevirdi. Bununla da yetinmeyen Kolombiyalı golcü, takımdan ayrılmayı kafasına koydu.

Corona virüsü salgını futbol dünyasında da taşları yerinden oynatmaya başladı. Liglerin askıya alınmasıyla ekonomik olarak çıkmaza giren kulüpler, çözüm yolları aramaya başladı. Krizi atlatmak için gündeme gelen ilk çare ise futbolcuların maaşlarında indirime gitmek. ve 'nın bu yola başvurmasının ardından ekipleri de oyuncularla görüşmeye başladı.

İNDİRİMİ KABUL ETMEDİ!
'ın da başta yıldız isimler olmak üzere takımdaki futbolculardan indirim talep ettiği ifade ediliyor. basınında sarı-kırmızılı ekip için çarpıcı bir iddia dile getirildi. Al Watan'da yer alan habere göre Falcao, kulüpten gelen indirim istediğini reddetti ve 'la anlaştı.

10 MİLYON EURO MAAŞ
Barcelona'nın efsane isimlerinden Xavi'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Al Sadd'ın krizi fırsata çevirmek için harekete geçtiği ve yıllık 10 milyon euroluk maaş önerisiyle Kolombiyalı ismi ikna ettiği yazıldı.

'ın Al Hilal kulübünün de Falcao'ya teklif yaptığı ancak deneyimli yıldızın Katar'ı tercih ettiği aktarıldı.

Öte yandan futbolunun efsane isimlerinden Faustino Asprilla'nın Falcao'nun Al Sadd ile anlaştığı haberlerine, "Katar, futbol oynamak için iyi seçenektir" şeklinde konuştuğu öğrenildi.

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