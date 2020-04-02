Radamel Falcao kulübe arkasını döndü!
Koronavirüs nedeniyle çıkmaza giren futbol ekonomisini iyileştirmek için birçok kulüp, oyuncu maaşlarında indirim yapma kararı aldı. Galatasaray da bu kapsamda takımda yüksek maaş alan oyuncularla tek tek görüşüyor. Sarı kırmızılı takımın ve Süper Lig'in en çok kazanan oyuncusu olan Radamel Falcao, yönetimin 'maaşında indirim yap' teklifini geri çevirdi. Bununla da yetinmeyen Kolombiyalı golcü, takımdan ayrılmayı kafasına koydu.
Corona virüsü salgını futbol dünyasında da taşları yerinden oynatmaya başladı. Liglerin askıya alınmasıyla ekonomik olarak çıkmaza giren kulüpler, çözüm yolları aramaya başladı. Krizi atlatmak için gündeme gelen ilk çare ise futbolcuların maaşlarında indirime gitmek. Juventus ve Barcelona'nın bu yola başvurmasının ardından Süper Lig ekipleri de oyuncularla görüşmeye başladı.
İNDİRİMİ KABUL ETMEDİ!
Galatasaray'ın da başta yıldız isimler olmak üzere takımdaki futbolculardan indirim talep ettiği ifade ediliyor. Katar basınında sarı-kırmızılı ekip için çarpıcı bir iddia dile getirildi. Al Watan'da yer alan habere göre Falcao, kulüpten gelen indirim istediğini reddetti ve Al Sadd'la anlaştı.
10 MİLYON EURO MAAŞ
Barcelona'nın efsane isimlerinden Xavi'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Al Sadd'ın krizi fırsata çevirmek için harekete geçtiği ve yıllık 10 milyon euroluk maaş önerisiyle Kolombiyalı ismi ikna ettiği yazıldı.
Suudi Arabistan'ın Al Hilal kulübünün de Falcao'ya teklif yaptığı ancak deneyimli yıldızın Katar'ı tercih ettiği aktarıldı.
Öte yandan Kolombiya futbolunun efsane isimlerinden Faustino Asprilla'nın Falcao'nun Al Sadd ile anlaştığı haberlerine, "Katar, futbol oynamak için iyi seçenektir" şeklinde konuştuğu öğrenildi.
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