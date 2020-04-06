Radamel Falcao Galatasaray'dan ayrılacak mı? Bizzat kendisi açıkladı

Corona virüs nedeniyle çıkmaza giren futbol ekonomisini düze çıkarmak için oyuncu maaşlarını düşürmek, kulüplerin başvurduğu en etkili yöntem.Bu kapsam Galatasaray'ın da, birçok kulüp gibi oyuncularından maaş indirimi talep ettiği ifade edilmişti. Katar basını da bu durumdan rahatsız olan ve indirimi kabul etmeyen Falcao'nun sarı-kırmızılı takımdan ayrılacağını yazmıştı. Kolombiyalı yıldız bu iddialara şöyle cevap verdi: "Daha 2.5 yıl sözleşmem var. Dış basında hakkımda çok iddia çıkıyor. Ben ve ailem burada mutluyuz."

Galatasaray'da gündemi meşgul eden konulardan biri de Radamel Falcao. Sarı-kırmızılı kulübün, corona virüsü salgını sebebiyle yaşanan ekonomik krizi atlatmak için futbolcuların sözleşmesinde revize yapmak istediği iddia ediliyor.

10 MİLYON EURO BAĞIŞ

Dış basında ise Kolombiyalı yıldızın bu durumdan rahatsız olduğu ve Katar'ın Al-Sadd ekibiyle yıllık 10 milyon euro maaş karşılığında anlaştığı yazılıyordu. Galatasaray'a sezon başında gelen ve transferi büyük bir gündem yaratan Radamel Falcao, son günlerde ortaya atılan ayrılık iddiaları ile ilgili konuştu.

AL SADD HABERLERİ ÇIKMIŞTI!

Geçtiğimiz günlerde Katar basınında, Kolombiyalı forvet için Al Sadd'ın teklifte bulunduğu, 34 yaşındaki yıldızın da sarı-kırmızılı takımın indirim talebini kabul etmeyerek Al Sadd'a gideceği haberleri çıkmıştı.

FALCAO KONUŞTU...

Galatasaray'dan yıllık 5 milyon euro garanti ücret alan Falcao, iddialara şu sözlerle yanıt verdi: "Benim Galatasaray'la daha 2.5 yıl sözleşmem var. Dış basında hakkımda çok iddia çıkıyor ama bunlara kimse kulak asmasın. Ben ve ailem burada çok mutluyuz. Ayrılmak gibi bir niyetim yok. Mutlu olduğum yerden niye gideyim!"



Kaynak:Sabah