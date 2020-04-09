09 Nisan 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Türkiye Basketbol Federasyonundan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

Türkiye Basketbol Federasyonundan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

SPOR
Giriş Tarihi: 09.04.2020 Güncelleme Tarihi: 09.04.2020
ABONE OL
TBF'DEN MİLLİ DAYANIŞMA KAMPANYASI'NA DESTEK

Son dakika haberi... (), 'na 1 milyon lira destek vereceğini açıkladı.

'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın 'ın 'Biz bize yeteriz Türkiyem' sözleriyle başlattığı 'nı olarak tüm gücümüzle destekliyoruz. Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulumuz, dün yaptığı toplantıda, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardımcı olmak amacıyla gerçekleştirilen kampanyaya, tamamı federasyonun öz gelirlerinden karşılanmak üzere 1 milyon lira destekte bulunma kararı almıştır." denildi.

TBF'nin Türkiye'nin güçlü yarınları için çalışmaya devam edeceğinin vurgulandığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizin geçmekte olduğu bu zorlu süreçte; 'Biz bize yeteriz' diyor ve yaşadığımız küresel koronavirüs tehdidine karşı tüm dünyaya örnek olacak bir toplumsal dayanışmaya imza atacağımıza inanıyoruz. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak, sporun birleştirici gücü ile ülkemizin güçlü yarınları için çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle; dünyayı etkisi altına alan salgın karşısında ülkemize büyük hizmetlerde bulunan sağlık çalışanlarımıza ve kampanyaya destekte bulunan herkese bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz."

Başkan Erdoğan 7 maaşını bağışlayarak başlattı! Milli Dayanışma Kampanyası'na destek çığ gibi büyüyor BAŞKAN ERDOĞAN 7 MAAŞINI BAĞIŞLAYARAK BAŞLATTI! MİLLİ DAYANIŞMA KAMPANYASI'NA DESTEK ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA