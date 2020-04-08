Okan Buruk: Arda Galatasaray için ayrıldı

Bu sezon oynadığı futbolla şampiyonluk yarışında ikinci sırada bulunan Medipol Başakşehir'in hocası Okan Buruk, Arda Turan'la ilgili flaş bir itirafta bulundu. Buruk, Turan'ın Galatasaray için ayrıldığını açıkladı.

Medipol Başakşehir'in başarılı hocası Okan Buruk, eski öğrencisi Arda Turan hakkında, önemli açıklamalarda bulundu. Tecrübeli antrenör Turan'ın Başakşehir'den Galatasaray için ayrıldığını işte bu sözlerle açıkladı:

'ARDA GALATASARAY İÇİN AYRILDI'

"Arda Turan'ın boşta kalması kendi kararıydı. Kendi istediği şeyler vardı. Özellikle Galatasaray ile görüşmeleri oldu. Gönlünde Galatasaray vardı. Nasip olmadı. Ama şu an kendisini çok hazır tutuyor. Yeni sezonda tekrar çok sevdiği futbola döneceğini düşünüyorum. Hem iyi bir futbolcu hem de iyi bir insan. Kendisine de çok değer veriyorum. Umarım kendisi de futbola en güçlü şekilde dönecektir."

Kaynak:Fanatik