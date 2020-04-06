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Arda Turan gelecek sezon Galatasaray'da olacak mı? Flaş yanıt
Galatasaray'ın eski oyuncusu Arda Turan'dan flaş açıklamalar. Milli oyuncunun devre arasında yeniden sarı kırmızılı formayı giyeceği iddia edilmişti. Fatih Terim'in de açık açık istediği Turan'ın dönüşünü yönetim engellemişti. Arda Turan yeni sezonda yeniden Galatasaray forması giyecek mi? İşte Turan'dan spor medyasına düşen önemli açıklamalar...
Giriş Tarihi: 06.04.2020 10:54 Güncelleme Tarihi: 06.04.2020 11:00
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