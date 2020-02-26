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26.02.2020

Şenol Güneş'ten Ozan Tufan ve Arda Turan açıklaması

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, yabancı oyuncu sınırlaması, Arda Turan ve Ozan Tufan hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik direktör "Arda'yı biz harcadık, hatası var mı var, ama senin de çocuğun hata yapıyor" ifadelerini kullandı.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, yabancı futbolcu sayısının azaltılmasından yana olduğunu belirterek, "Yabancıya yüzde yüz karşı değilim, daha iyi taranmasından yanayım. Daha az, daha kaliteli, daha bize katkı verecek oyuncu önemli." dedi.

Şenol Güneş, ayrıca Ozan Tufan'la ilgili flaş ifadeler kullandı.

Ozan Tufan'ın Alanyaspor'dan dönükten sonra Fenerbahçe'de takım kaptanı olduğunu belirten Güneş, "Bir ara yoktu, futbol hayatı bitmişti. Fenerbahçe gibi Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birinde kaptan ama tartışma konusu... Bunları yaşayacak. Hala da gerçek futbola dönmedi. Dalgalanmaları yenecek bir genel kültürü henüz yok. Sen de versen yetmiyor." şeklinde konuştu.

Güneş, Arda Turan ile ilgili bir soru üzerine ise "Arda'yı biz harcadık, hatası var mı var, ama senin de çocuğun hata yapıyor. Yapmıyor mu, bizim oralarda sıkıntımız var." ifadelerini kullandı.

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