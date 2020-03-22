22 Mart 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Arda Turan'dan corona virüsü isyanı: Bunu yapmayın

SPOR
Giriş Tarihi: 22.03.2020 Güncelleme Tarihi: 22.03.2020
ABONE OL
ARDA TURAN'DAN CORONA VİRÜSÜ İSYANI: BUNU YAPMAYIN

Türk futbolunun önemli yıldızlarından , hesabında devletin evde kal çağrısına kulak asmayıp, meydanlara akan vatandaşlara tepki gösterdi.

, corona virüsü salgınına rağmen sokağa çıkan vatandaşlara yaptığı paylaşımıyla tepki gösterdi.

Arda Turan, corona virüsü salgınına karşın evlerinden çıkanlar için sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Turan'ın paylaşımında "Yapmayın bunu. Sabırlı olun bencil olmayın" ifadelerini kullandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA