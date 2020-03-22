Arda Turan'dan corona virüsü isyanı: Bunu yapmayın

Türk futbolunun önemli yıldızlarından Arda Turan, sosyal medya hesabında devletin evde kal çağrısına kulak asmayıp, meydanlara akan vatandaşlara tepki gösterdi.

Arda Turan, corona virüsü salgınına rağmen sokağa çıkan vatandaşlara yaptığı sosyal medya paylaşımıyla tepki gösterdi.

Arda Turan, corona virüsü salgınına karşın evlerinden çıkanlar için sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Turan'ın paylaşımında "Yapmayın bunu. Sabırlı olun bencil olmayın" ifadelerini kullandı.