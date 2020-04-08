Medipol Başakşehir Sekou Tidjany Bangoura ile anlaşmaya vardı
Koronavirüs nedeniyle ara verilen Süper Lig'de Medipol Başakşehir ilk transferini gerçekleştirdi. İstanbul ekibi, 2002 doğumlu Gineli genç futbolcu Sekou Tidjany Bangoura ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 18 yaşındaki futbolcu, imza attıktan sonra Başakşehir formasıyla poz da verdi.
Corona virüsü sebebiyle Süper Lig'e ara verilirken, kulüpler transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Başakşehir de bu dönemi fırsat bilerek bir sürprize imza attı.
Turuncu-lacivertli ekip, genç yetenek Sekou Tidjany Bangoura ile sözleşme imzaladı. 2002 doğumlu Gineli futbolcunun 2 yıllık kontratın altına imza attığı öğrenildi.
18 yaşındaki oyuncu aynı zamanda Başakşehir'in yeni sezon öncesi ilk transferi oldu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Sunderland oyuncularını ücretsiz izne gönderdi
- Kanada Grand Prix'si koronavirüs nedeniyle ertelendi
- Fenerbahçe'ye müthiş ikili: Laurent Blanc ve Ariedo
- Solskjaer'den maaş indirimi çağrısına cevap
- Kızılay'dan Merih'e: Bu hilal seninle var
- Bakan Kasapoğlu: İrtifa kaybına neden olmayacağına inanıyorum
- Ronaldinho'dan hayranlarına sevindiren haber
- FIFA'dan Kovid-19 kararı
- Premier Lig için korona açıklaması
- Caner Erkin Beşiktaş'tan ayrılıyor mu? Menajeri açıkladı
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı kura sonuçları açıklanıyor! 14 bin işçi alımı ne zaman açıklanacak?
- ŞOK 8 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu: Bebek ürünleri, kuruyemiş çeşitleri bu hafta ŞOK'a damga vuracak!
- 1000 TL sosyal destek doğum yılı son rakamına göre ödeme tarihi! 1000 TL yardım başvuru nasıl yapılır?
- Diyanet: Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Tesbih namazında ne okunur? İşte tesbih namazı kılınışı
- Emekli bayram ikramiyesi hesaplara yattı mı? 2020 SSK Bağkur emekli ikramiyesi ne zaman, nasıl verilecek?
- Son dakika: Af yasası çıktı mı? İnfaz düzenlemesi son durum! 2020 Ceza infaz indirimi mahkumlar ne zaman tahliye olacak?
- Bankalardan müjde! Kredi borcu erteleme nasıl yapılır? Kredi borcu erteleme yapan bankalar hangileri?
- Halkbank 0,49 faizli 36 ay vadeli destek kredisi başvuru nasıl yapılır? Destek kredisi ne zaman verilecek?
- Ziraat Bankası bireysel destek kredisi ne zaman verilecek? 36 ay vadeli 6 ay ödemesi kredi başvuru nasıl yapılır?
- Berat gecesi ne oldu? Berat Kandili'nin fazileti ve önemi nedir? Berat Kandili'nde hangi ibadetler yapılmalı?
- Berat Kandili duaları nelerdir, hangi dualar okunur? Peygamberimiz Berat gecesi nasıl dua ederdi?
- Berat Kandili namazı nasıl kılınır? 100 rekat ve 2 rekat Berat Kandili namaz saat kaçta kılınır, nasıl niyet edilir?