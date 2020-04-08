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Medipol Başakşehir Sekou Tidjany Bangoura ile anlaşmaya vardı

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Giriş Tarihi: 08.04.2020 Güncelleme Tarihi: 08.04.2020
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BAŞAKŞEHİR İLK TRANSFERİNİ YAPTI

Koronavirüs nedeniyle ara verilen 'de Medipol ilk transferini gerçekleştirdi. İstanbul ekibi, 2002 doğumlu Gineli genç futbolcu Sekou Tidjany Bangoura ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 18 yaşındaki futbolcu, imza attıktan sonra Başakşehir formasıyla poz da verdi.

Corona virüsü sebebiyle 'e ara verilirken, kulüpler çalışmalarını da sürdürüyor. de bu dönemi fırsat bilerek bir sürprize imza attı.

Turuncu-lacivertli ekip, genç yetenek Sekou Tidjany Bangoura ile sözleşme imzaladı. 2002 doğumlu Gineli futbolcunun 2 yıllık kontratın altına imza attığı öğrenildi.

18 yaşındaki oyuncu aynı zamanda Başakşehir'in yeni sezon öncesi ilk transferi oldu.

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