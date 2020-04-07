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Son dakika: Corona virüsü yenen Fatih Terim hakkında önemli gelişme

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Giriş Tarihi: 07.04.2020 Güncelleme Tarihi: 07.04.2020
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FATİH TERİM HAKKINDA ÖNEMLİ GELİŞME

Son dakika... Corona virüs tedavisi evde devam eden hakkında önemli gelişme. Teknik Direktörü Fatih Terim'in yaptırdığı son koronavirüs testinin sonucu negatif çıktı.

7 gün hastanede kalan ve ardından akciğerinin temiz çıkmasının ardından evinde 14 günlük karantinaya giren , 13 Nisan'a kadar evindeki izolasyonuna devam edecek. Deneyimli teknik adam, bu sürecinin sona ermesinin ardından normal yaşantısına dönecek.Fatih Terim'in eşi Fulya Terim ise ABD'den dönmesi nedeniyle aynı evin üst katında izolasyonda bulunuyor.

30 MART'TA GÜZEL HABER GELMİŞTİ
'ın ve Türk futbolunun sembol isimleri arasında yer alan Fatih Terim, corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıklamış ve sevenlerini üzmüştü. 'ta tedavi altına alınan Fatih Terim'den 'ta güzel haber gelmişti.

Öksürüğü tamamen geçen ve hastalığın semptomlarından iyice kurtulan 66 yaşındaki futbol adamı, 30 Mart'ta taburcu edilmişti. 14 gün evinde karantina altında kalacağı ve kendisini izole edeceği açıklanan Fatih Terim'in yapılan son testinin de negatif çıktığı öğrenildi. 13 Nisan'a kadar evinde kendini izole edecek olan deneyimli teknik direktör, bu sürecinin sona ermesinin ardından normal yaşantısına geri dönecek.

Gün içinde Galatasaray'ın Fatih Terim'le ilgili gelişmeyi resmi hesaplarından duyurması bekleniyor.

Fanatik'in haberine göre; Bu zorlu süreçte Galatasaraylı oyuncular da, hocalarını yalnız bırakmadı. Yerlisi yabancısı tüm isimler sık sık Terim'i telefonla arayıp destek oldu. Ancak bu görüşmelerde genellikle moral veren taraf Terim'in olduğu öğrenildi. İyi olduğunu belirten ve öğrencilerinden kesinlikle morallerini bozmamalarını isteyen Terim, hastalık günlerinin geride kalacağını müjdelemişti.

FatihTerim'in corona virüsü günlüğü

1. GÜN 23 Mart 2020 | Fatih Terim, COVID19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

2. GÜN 24 Mart 2020 |Özel bir hastanede karantina altına alındı.

3. GÜN 25 Mart 2020 |Terim, "İyiyim, inşallah daha da iyi olacağım" dedi.

4. GÜN 26 Mart 2020 |Terim'in virüsü spor camiasından kaptığı açıklandı.

5. GÜN 27 Mart 2020 |Kızı Buse, babasının durumunun iyiye gittiğini söyledi.

6. GÜN 28 Mart 2020 |Öksürük şikayetinde ciddi bir azalma oldu.

7. GÜN 29 Mart 2020 |Terim'in öksürüğü tamamen geçti.

8. GÜN 30 Mart 2020 |Terim, yapılan kan ve tomografi tetkikleri sonucu, tedavisini gerçekleştiren Prof. Dr. Ferah Ece başkanlığındaki uzman hekimler tarafından oluşan komisyon kararı ile taburcu edildi.

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