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Gael Clichy Beşiktaş'a Caner Erkin Fenerbahçe'ye!

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Giriş Tarihi: 07.04.2020
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GAEL CLİCHY BEŞİKTAŞ'A CANER ERKİN FENERBAHÇE'YE!

ile sezon sonu sözleşmesi bitecek olan sol bek hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Caner'in eski kulübü ile anlaştığı iddia edildi. Gelecek sezon sol bek konusunda sıkıntı yaşamak istemeyen siyah beyazlı yönetim, Caner Erkin'in alternatifini 'de buldu.

transferde işini sıkı tutuyor… Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan ile nikah tazelemek isteyen Siyah-Beyazlılar, 'nin de peşinde olduğu sol bek ile anlaşma sağlanamaması durumunda ise B planını 'in yıldızı olarak belirledi.

BEŞİKTAŞ CLICHY İÇİN HAREKETE GEÇECEK
Yönetimin, sol bek için ilk iş olarak Caner'le masaya oturacağı ve tavan ücret olan 1 milyon Euro'dan teklif yapacağı öğrenildi. Eğer bu görüşmede sonuç çıkmazsa Beşiktaş, Clichy için harekete geçecek.

BEŞİKTAŞ'I DEĞİL BAŞAKŞEHİR'İ TERCİH ETMİŞTİ
Daha önce ve M. City formalarını giyen Clichy'yi Beşiktaş, 2017'de istemiş ama Fransız sol bek Başakşehir'e gitmişti. , Caner'in durumuna göre yeniden Clichy'nin kapısını çalabilir.

BAŞAKŞEHİR BIRAKMAK İSTEMİYOR
Başakşehir de sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Clichy ile yola devam etmek istiyor. Bu sezon iyi bir performans gösteren 34 yaşındaki Fransız sol bek için çetin bir savaş yaşanması bekleniyor.

Kaynak:Takvim

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