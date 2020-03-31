Fatih Terim'in kızı Merve Terim Çetin'den olay yaratan paylaşım: Kimi kandırıyorsunuz siz?

Tüm dünyada binlerce insanın ölümüne neden olan corona virüse yakalandığını açıklayan Fatih Terim, dün tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Koronavirüs tedavisi için 8 gün hastanede yatan Fatih Terim'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Terim kızı Merve Terim Çetin, bu süreçte sosyal medya paylaşımlarıyla babasının son sağlık durumunu kamuoyu ile paylaşmıştı. Merve Terim'den, sosyal medyada çok konuşulan bir paylaşım daha geldi.

Giriş Tarihi: 31.03.2020 10:24 Güncelleme Tarihi: 31.03.2020 10:43 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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