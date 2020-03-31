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Fatih Terim'in kızı Merve Terim Çetin'den olay yaratan paylaşım: Kimi kandırıyorsunuz siz?

Tüm dünyada binlerce insanın ölümüne neden olan corona virüse yakalandığını açıklayan Fatih Terim, dün tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Koronavirüs tedavisi için 8 gün hastanede yatan Fatih Terim'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Terim kızı Merve Terim Çetin, bu süreçte sosyal medya paylaşımlarıyla babasının son sağlık durumunu kamuoyu ile paylaşmıştı. Merve Terim'den, sosyal medyada çok konuşulan bir paylaşım daha geldi.

Giriş Tarihi: 31.03.2020 10:24 Güncelleme Tarihi: 31.03.2020 10:43
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Fatih Terim'in kızı Merve Terim Çetin'den olay yaratan paylaşım: Kimi kandırıyorsunuz siz?

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in corona virüsü testi pozitif çıkması Türk futbol dünyasına damga vurmuştu.

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Fatih Terim'in kızı Merve Terim Çetin'den olay yaratan paylaşım: Kimi kandırıyorsunuz siz?

Corona virüs pandemisine yakalanmasının ardından 8 gün hastanede tedavi gören ve hastaneden taburcu edilen Fatih Terim'in kızı Merve Terim Çetin'den çarpıcı bir paylaşım geldi. Sebebi ise bakın ne?

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Fatih Terim'in kızı Merve Terim Çetin'den olay yaratan paylaşım: Kimi kandırıyorsunuz siz?

Fatih Terim'in tedavisinin tamamlanması ve taburcu edilmesi sonrası, sosyal medyada Fatih Terim'in aslında hasta olmadığı, şeklinde yorumlar yapıldı.

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Fatih Terim'in kızı Merve Terim Çetin'den olay yaratan paylaşım: Kimi kandırıyorsunuz siz?

Birçok yorumda da buna gerekçe olarak 14 gün karantina süresinin dolmadan Fatih Terim'in taburcu edilmesi gösterildi.

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Fatih Terim'in kızı Merve Terim Çetin'den olay yaratan paylaşım: Kimi kandırıyorsunuz siz?

MERVE TERİM'DEN PRENS CHARLES PAYLAŞIMI

Instagram hesabından 5 günde Corona virüsü yenen 71 yaşındaki İngiltere Veliaht Prensi Charles için; "Komik olma Charles Bey? 5 günde korona mı iyileşirmiş?! Sen kimi kandırıyorsun, kesin yalan söylüyor. Görüyo rmusun sen koskoca Prensi!... (temsili)" ifadelerini kullandı