Fatih Terim öğrencileriyle hasret giderdi: Hepinizi çok özlemişim

Önceki akşam tüm futbolcularıyla yaptığı görüntülü konuşmayı, “Hepinizi çok özlemişim” diye paylaşan Terim, ligler her an başlayacakmış gibi hazır olmaları için oyuncularının bireysel idman temposunu arttırdı.

Galatasaray'ın 66 yaşındaki teknik patronu Fatih Terim, bir yandan koronavirüsle mücadele ederken, diğer taraftan işini büyük hevesle yapmaya devam ediyor. Liglere verilen arada takımıyla irtibatını mümkün olduğunca kesmeyen tecrübeli çalıştırıcı, taburcu olup eve döndükten sonra kolları sıvayarak antrenman verilerini incelemeye başladı. Son olarak önceki akşam tüm takımıyla görüntülü konuşan ve o anları sosyal medyada, "Hepinizi çok özlemişim. Sizleri görmek beni çok mutlu etti. Hep birlikte taraftarımızla da buluşacağımız günü bekliyorum. Sağlıkla kalın" notuyla paylaşan Terim, hem oyuncuları hem aileleri hakkında detaylı bilgi aldı.

OYUNCULAR DA SÖZ VERDİ

Takımının sanki lig yarın başlayacakmış gibi hazır halde olmasını isteyen Fatih hoca, bireysel antrenman programının da temposunu arttırdı. Öğrencilerinin evlerinde mümkün olan çalışma sınırlarını zorlamalarını talep eden Terim, bu sıkıntılı günlerin de geride kalacağını ve şampiyonluk yarışına kaldıkları yerden devam edeceklerini takımına iletti. Oyuncular da idman programına harfiyen uyma ve ekstra çalışma sözü vererek, hocalarına destek oldular.