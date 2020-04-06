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Son dakika: Corona virüs tedavisi gören Rüştü Reçber taburcu oldu

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Giriş Tarihi: 06.04.2020 Güncelleme Tarihi: 06.04.2020
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CORONA VİRÜS TEDAVİSİ GÖREN RÜŞTÜ REÇBER TABURCU OLDU

Son dakika: Corona virüs tedavisi gören taburcu oldu.

Türkiye'de corona virüse (Covid-19) yakalanan isimlerden biri de Fenerbahçe'nin efsane kalecisi ve en fazla milli olan futbolcu 'di. Efsane kaleciden müjdeli haber çok geçmeden geldi. Corona virüs testi pozitif çıkan ve hastanede tedavi gören eski milli kaleci Rüştü Reçber'in, taburcu olduğu öğrenildi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını, spor faaliyetlerinin durmasına sebep olmuş, birçok sporcu ve eski sporcuya da bulaşmıştı. Bu isimlerden biri olan eski milli kalecimiz Rüştü Reçber'di.

46 yaşındaki efsane isim için müjdeli haber çok geçmeden geldi. Hakkında hastalığı ağır bir şekilde geçirdiğine yönelik de iddiaların bulunduğu Rüştü Reçber'in hastaneden taburcu olduğu evde izolasyon sürecine devam edeceği öğrenildi.

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