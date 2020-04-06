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Beşiktaş'tan flaş karar! Takım ikiye bölündü

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Giriş Tarihi: 06.04.2020 Güncelleme Tarihi: 06.04.2020
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BEŞİKTAŞ'TAN FLAŞ KARAR! TAKIM İKİYE BÖLÜNDÜ

Corona virüs nedeniyle tatilde olan 'de , saha çalışmalarını yeniden başlatma kararı aldı. Oyuncuların büyük çoğunluğu bu planı kabul etti. Yabancıların ağırlıkta olduğu bazı isimler ise bu fikre soğuk bakıyor.

'ta yönetim ve teknik heyetin saha çalışmalarını yeniden başlatma kararı alması büyük yankı buldu. İki veya üçerli gruplar halinde oyuncuları tesislerde antrenmana çıkarmak isteyen siyah-beyazlılar hazırlanan taslağı tüm takıma gönderdi.

OYUNCULARIN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU KABUL ETTİ
Oyuncuların büyük çoğunluğunun bu planı kabul ettiği ve gruplar halinde de olsa tesislerde idmana çıkmak istedikleri öğrenildi.

'RİSK ALTINDAYIZ'
Milliyet'in haberine göre; Yabancıların ağırlıkta olduğu bazı isimlerin ise bu fikre soğuk baktıkları belirlendi. Evden çıkıp koronavirüs kapmaktan korkan oyuncuların virüsü kendi ailelerine de bulaştırma riski nedeniyle tesislere dönme düşüncesine karşı oldukları kaydedildi. Yönetimin ise doktor raporları doğrultusunda hareket edileceğini belirterek oyunculara güvence verdiği ifade edildi.

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