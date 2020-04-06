Beşiktaş'tan flaş karar! Takım ikiye bölündü
Corona virüs nedeniyle tatilde olan Süper Lig'de Beşiktaş, saha çalışmalarını yeniden başlatma kararı aldı. Oyuncuların büyük çoğunluğu bu planı kabul etti. Yabancıların ağırlıkta olduğu bazı isimler ise bu fikre soğuk bakıyor.
Beşiktaş'ta yönetim ve teknik heyetin saha çalışmalarını yeniden başlatma kararı alması büyük yankı buldu. İki veya üçerli gruplar halinde oyuncuları tesislerde antrenmana çıkarmak isteyen siyah-beyazlılar hazırlanan taslağı tüm takıma gönderdi.
OYUNCULARIN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU KABUL ETTİ
Oyuncuların büyük çoğunluğunun bu planı kabul ettiği ve gruplar halinde de olsa tesislerde idmana çıkmak istedikleri öğrenildi.
'RİSK ALTINDAYIZ'
Milliyet'in haberine göre; Yabancıların ağırlıkta olduğu bazı isimlerin ise bu fikre soğuk baktıkları belirlendi. Evden çıkıp koronavirüs kapmaktan korkan oyuncuların virüsü kendi ailelerine de bulaştırma riski nedeniyle tesislere dönme düşüncesine karşı oldukları kaydedildi. Yönetimin ise doktor raporları doğrultusunda hareket edileceğini belirterek oyunculara güvence verdiği ifade edildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Beşiktaş'ta Gökhan Gönül ve Caner Erkin tehlikesi
- Fenerbahçe'de şoke eden ayrılık!
- İşte Galatasaray'ın hedefindeki yerli isimler
- Fenerbahçe'nin transfer hedefi belli oldu!
- Juventus'ta hedef Pogba
- Arda Turan gelecek sezon Galatasaray'da olacak mı?
- Galatasaray'da kabus yeniden başlıyor! Yönetim çıkmaza girdi
- Radamel Falcao Galatasaray'dan ayrılacak mı?
- Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak?
- Galatasaray'da flaş gelişme! Kiraya verilecek
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ücretsiz maske başvuru ekranı değişti! e Devlet maske başvurusu nasıl yapılır? PTT bedava maske nasıl alınır?
- Milyonlar için müjde! 1000 TL yardımdan kimler faydalanacak? Başvuru nasıl yapılıyor? e Devlet sosyal yardım sorgulama
- Emekli ikramiye ödemeleri başlıyor! 2020 SGK SSK Bağkur emeklilerin bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
- İşsizlik maaşı eve mi gelecek? 2020 Nisan ayı işsizlik maaşı yattı mı? PTT'den işsizlik maaşı nasıl alınır?
- EBA öğrenci girişi nasıl yapılır? 2020 EBA şifremi unuttum yeni şifresi nasıl alınır? İşte eba.gov.tr giriş bilgileri
- e Devlet PTT Maske başvurusu nasıl yapılır? Ücretsiz maske nasıl alınır? EPTTAVM maske formu...
- Çotanaklar hangi şehrin futbol takımının taraftar grubudur? Kim Milyoner Olmak İster son bölüm (4 Nisan)
- Ahmet Hamdi Tanpınar ve Ahmet Kutsi Tecer'e "Şairlerin en garibi öldü diyerek" son mısrasını söyleyen şair kimdir?
- Uzay Çağı adı verilen dönemin hangi yıl başladığı kabul edilir? Kim Milyoner Olmak İster son bölüm (4 Nisan)
- Charlie Chaplin Altına Hücum filminde hangisinin kökünü yiyip hastaneye kaldırıldı?
- İşçi bal arılarının topladığı polenleri kovana taşımak için depoladığı corbicula adlı çiçek tozu sepeti arıların neresinde bulunur?
- Marcel Pohl 11 sömestirde bitirilen lisans ve yüksek lisans eğitimini kaç sömestirde bitirmiştir?