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Trabzonsporlu futbolcular hünerlerini sergiledi

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Giriş Tarihi: 06.04.2020
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TRABZONSPORLU FUTBOLCULAR HÜNERLERİNİ SERGİLEDİ

Koranavirüs salgını nedeniyle evinden çıkmayan 'un savunma oyuncusu , mutfakta yemek yaparak, takım arkadaşı 'a meydan okudu. Doğan ise sosyal medyada pasını 'a gönderdi.

Korana virüsü nedeniyle karantina günlerini evde geçiren Trabzonsporlu oyuncular, sahada bir birlerine verdikleri paslara ara verirken, mutfaklarda yaptıkları yemeklerle bir birlerine pas atmaya başladılar. Takımın savunma oyuncusu , sahada gösterdiği hünerlerini evinin mutfağında da gösterirken, mutfak pasını takım arkadaşı 'a attı.



"ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"
Erdoğan, Hüseyin Türkmen'in annesini yanına alarak çok güzel yemek yaptıklarını belirterek, "Ben ise tek başıma burada bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bana pas atıyorsun. Elimden geleni yapacağım, bak yanımda kimse yok. Yanımda annem yok" ifadelerini kullandı.

Türkmen'in verdiği mutfak pasına et söte yaparak karşılık veren Doğan Erdoğan ise pası takım arkadaşı kaleci 'a atarak, "Kalecilik yeteneklerini yemekte de göstermesini istiyorum" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'da 'mutfak arası paslar' başladı! Video TRABZONSPOR'DA 'MUTFAK ARASI PASLAR' BAŞLADI! VİDEO

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