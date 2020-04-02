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Rüştü Reçber'in son durumunu eşi Işıl Reçber açıkladı: Doğrudan ciğerlerini...
Efsane kaleci Rüştü Reçber, corona virüs testinin pozitif çıkması sonucu hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakımda tedavisi devam eden Reçber'in sağlık durumunu dair eşi Işıl Reçber'den açıklama geldi. Virüsün doğrudan akciğerlerini etkilediğini söyleyen Işıl Reçber, durumunun kontrol altına alınmaya çalışıldığını belirtti.
Giriş Tarihi: 02.04.2020 12:44 Güncelleme Tarihi: 02.04.2020 12:45
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