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Haberler Galeri Rüştü Reçber'in son durumunu eşi Işıl Reçber açıkladı: Doğrudan ciğerlerini...

Rüştü Reçber'in son durumunu eşi Işıl Reçber açıkladı: Doğrudan ciğerlerini...

Efsane kaleci Rüştü Reçber, corona virüs testinin pozitif çıkması sonucu hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakımda tedavisi devam eden Reçber'in sağlık durumunu dair eşi Işıl Reçber'den açıklama geldi. Virüsün doğrudan akciğerlerini etkilediğini söyleyen Işıl Reçber, durumunun kontrol altına alınmaya çalışıldığını belirtti.

Giriş Tarihi: 02.04.2020 12:44 Güncelleme Tarihi: 02.04.2020 12:45
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Rüştü Reçber'in son durumunu eşi Işıl Reçber açıkladı: Doğrudan ciğerlerini...

Türk futbolunun efsane kalecisi Rüştü Reçber'in corona virüs tedavisi yoğun bakımda devam ediyor. Eşi Işıl Reçber, efsane kalecinin sağlık durumuna dair bilgiler verdi.

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Rüştü Reçber'in son durumunu eşi Işıl Reçber açıkladı: Doğrudan ciğerlerini...

Çin'de ortaya çıkıp tüm dünyayı etkisi altın alan koronavirüs, gün geçtikçe artan vaka sayısına spor dünyasından da isimler yakalandı.

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Rüştü Reçber'in son durumunu eşi Işıl Reçber açıkladı: Doğrudan ciğerlerini...

Fenerbahçe basketbol ve futbol takımlarının ardından Galatasaray da nasibini aldı bu hastalıktan. Yönetimden Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay, bu virüse yakalanırken teknik direktör Fatih Terim de hastalıktan kaçamadı.

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Rüştü Reçber'in son durumunu eşi Işıl Reçber açıkladı: Doğrudan ciğerlerini...

Günay, Albayrak ve Terim; hastalıkla girdikleri savaştan galip çıkarken virüs bir başka efsane sporcuda belirdi. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kalesini koruyan Rüştü Reçber'de de koronavirüs tespit edildi.

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Rüştü Reçber'in son durumunu eşi Işıl Reçber açıkladı: Doğrudan ciğerlerini...

Hastaneye kaldırılan Rüştü'nün tedavisine yoğun bakımda devam ediliyor.