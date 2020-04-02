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Son dakika: Corona virüse yakalanan Rüştü Reçber'den güzel haber

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Giriş Tarihi: 02.04.2020 Güncelleme Tarihi: 02.04.2020
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REÇBER'İN SAĞLIK DURUMU NASIL? FLAŞ AÇIKLAMA

Son dakika haberi...Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısıyla hastanede yatan eski milli kaleci 'in durumunun iyiye gittiği açıklandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısıyla hastanede yatan eski milli kaleci 'in durumunun iyiye gittiği açıklandı.

Reçber'in tedavi gördüğü Acıbadem Hastanesi'nden yapılan açıklamada, 46 yaşındaki futbol adamının tedavisini gerçekleştiren Enfeksiyon Prof. Dr. Serap Gençer ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Gülcihan Özkan tedavinin sürdüğünü belirtti.

Yapılan açıklamada, "Pazar günü Covid-19 tanısı alarak hastanemize nakledilen ve tedavisini sürdürdüğümüz Rüştü Reçber halen hastanemizde normal hasta katında yatırılarak izolasyonu ve tedavisine devam edilmektedir. Hastamızın genel durumu her geçen gün daha iyiye gitmektedir." denildi.

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