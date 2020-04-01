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Son dakika: UEFA'dan Finansal Fair Play kararı

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Giriş Tarihi: 01.04.2020 Güncelleme Tarihi: 01.04.2020
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UEFA'DAN FİNANSAL FAİR PLAY KARARI!

Son dakika: 'dan yapılan açıklamada, "Mevcut olağanüstü durumlarda, kulüplerle ve federasyonlarla FFP konusunda tekrar görüşme yapılması konusunda anlaşma sağlandı. 2020/21 turnuvaları için, lisanslama çalışmaları konusundaki son süre ertelendi." denildi.

, koronavirüs salgını sebebiyle UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi başta olmak üzere tüm organizasyonların ikinci bir açıklamaya kadar askıya alındığını açıkladı.

UEFA, 55 ülke futbol federasyonları ile telekonferans yöntemi ile değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Yapılan toplantı sonrasında koronavirüs salgını sebebiyle bir takım kararlar alındığı belirtildi. UEFA'dan yapılan açıklamada UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve hazırlık maçlarının ikinci bir karara kadar ertelendiği duyuruldu. Ertelemenin yanı sıra 2020-2021 sezonu için belirlenen finansal fair-play yükümlülüklerinin de askıya alındığı ifade edildi. Ayrıca 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası play-off müsabakaları başta olmak üzere genç milli takımlarda oynayacak tüm karşılaşmaların da ertelendiği açıklandı.

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