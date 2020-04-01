Son dakika: UEFA kararını verdi! 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası play-off maçları Eylül ayına ertelendi
Son dakika: UEFA, haziranda oynanması planlanan 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) play-off maçlarının eylüle ertelendiğini açıkladı.
UEFA'nın verdiği son dakika kararına göre, haziran ayında oynanması planlanan 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) play-off maçları eylül ayına ertelendiğini açıklandı. İşte detaylar...
UEFA, haziran ayında oynanması planlanan milli takım hazırlık maçlarının iptal edildiğini duyurmasının ardından yine haziran ayında oynanması planlanan EURO 2020 play-off maçlarının eylül ayına ertelendiğini açıkladı.
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası play-off maçları şu şekilde:
İzlanda-Romanya
Bulgaristan-Macaristan
Bosna Hersek-Kuzey İrlanda
Slovakya-İrlanda Cumhuriyeti
İskoçya-İsrail
Norveç-Sırbistan
Gürcistan-Belarus
Kuzey Makedonya-Kosova
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