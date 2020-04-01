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Son dakika: UEFA kararını verdi! 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası play-off maçları Eylül ayına ertelendi

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Giriş Tarihi: 01.04.2020 Güncelleme Tarihi: 01.04.2020
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UEFA KARARINI VERDİ! EYLÜL AYINA ERTELENDİ

Son dakika: , haziranda oynanması planlanan 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) play-off maçlarının eylüle ertelendiğini açıkladı.

'nın verdiği son dakika kararına göre, haziran ayında oynanması planlanan 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) play-off maçları eylül ayına ertelendiğini açıklandı. İşte detaylar...

UEFA, haziran ayında oynanması planlanan milli takım hazırlık maçlarının iptal edildiğini duyurmasının ardından yine haziran ayında oynanması planlanan EURO 2020 play-off maçlarının eylül ayına ertelendiğini açıkladı.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası play-off maçları şu şekilde:

İzlanda-Romanya
Bulgaristan-Macaristan
Bosna Hersek-Kuzey İrlanda
Slovakya-İrlanda Cumhuriyeti
İskoçya-İsrail
Norveç-Sırbistan
Gürcistan-Belarus
Kuzey Makedonya-Kosova

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