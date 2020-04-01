01 Nisan 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Koronavirüsü nedeniyle milli maçlar iptal edildi

Koronavirüsü nedeniyle milli maçlar iptal edildi

SPOR
Giriş Tarihi: 01.04.2020
ABONE OL
KORONAVİRÜSÜ NEDENİYLE MİLLİ MAÇLAR İPTAL EDİLDİ

Tüm dünyayı saran corona virüsü salgını spor camiasını da etkilemeye devam ediyor. Birçok organizasyon ve ligin askıya alınmasından sonra milli maçlar da iptal edildi. Mart ayında iptal edilen milli maçların ardından haziran ayında oynanması planlanan hazırlık maçları da iptal edildi.

Tüm dünyayı saran corona virüsü salgını spor camiasını da etkilemeye devam ediyor. Birçok organizasyon ve ligin askıya alınmasından sonra milli maçlar da iptal edildi. Mart ayında iptal edilen milli maçların ardından haziran ayında oynanması planlanan hazırlık maçları da iptal edildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA