Beşiktaş'a Dorukhan Toköz'den güzel haber!
Uzun süren sakatlığının ardından yeniden çalışmalarına başlayan Dorukhan Toköz, sahalara dönmeye hazırlanıyor. Siyah beyazlı yıldız, corona virüsü nedeniyle sosyal izolasyonda bulunurken, hayatın normale dönmesini ve maçlara çıkabilmeyi dört gözle bekliyor.
Ekim ayında Beşiktaş'ın Alanyaspor ile oynadığı maçta dizinden çok ciddi sakatlık geçiren ve kıkırdak ameliyatı olan Dorukhan Toköz, çalışmalarına kendisine verilen programa harfiyen uyarak devam etti.Sabah Gazetesi'nin haberine göre, 24 yaşındaki futbolcunun, liglerin başlaması halinde sahaya çıkacak duruma geldiği ifade edildi.
Dorukhan, bu sezon sakatlanmadan önce, 6'sı Süper Lig, 2'si de UEFA Avrupa Ligi olmak üzere toplam 8 maçta forma giyebilmişti.
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