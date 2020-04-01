Son dakika: Wimbledon koronavirüs nedeniyle iptal edildi

Son dakika haberleri... Bu yıl düzenlenecek Wimbledon Tenis Turnuvası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edildi. Yapılan resmi açıklamada, Wimbledon'un 29 Haziran - 11 Temmuz 2021 tarihlerinde yapılacağı ifade edildi.

Yapılan resmi açıklamada, Wimbledon'un 29 Haziran - 11 Temmuz 2021 tarihlerinde yapılacağı ifade edildi.

143 yıllık bir geçmişe sahip Wimbledon'ın son organizasyonunda tek erkeklerde Novak Djokovic, tek kadınlarda ise Simona Halep zafere ulaşmıştı. Wimbledon, daha önce sadece Birinci ve İkinci Dünya Savaşları sebebiyle iptal edilmişti.