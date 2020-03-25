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Burak Yılmaz Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağı'ın virüsü yenmek üzere olduğunu söyledi

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Giriş Tarihi: 25.03.2020
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BURAK AÇIKLADI: BAŞKAN VİRÜSÜ YENMEK ÜZERE...

Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavileri devam eden Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, teknik direktör ve Kulübü Başkanı 'ın virüsü yenmek üzere olduğunu söyledi.

Şahsi Instagram hesabından bir açıklama yapan siyah-beyazlı futbolcu, "Benim yakın çevremde Fatih hocam, Göksel abim, Abdurrahim abim ve Şükran ablam bu virüsü yenmek üzere. Çok yakında güzel haberlerini bizlerle paylaşacaklar, bundan eminim. Biz millet olarak bugüne kadar inandığımız her şeyi başardık, yine başaracağız." ifadelerini kullandı.

Yetkililerin tüm tavsiyelerine uymaya ve evde kalmaya devam ettiklerini kaydeden Burak Yılmaz şunları kaydetti:
"Tüm dünyayı etkisine alan Covid-19 virüsü ile biz de milletçe mücadele etmekteyiz. Hepimiz aynı takımdayız ve en zayıf halkamız kadar güçlü bir zincir olduğumuzu unutmadan, yetkililerin tüm tavsiyelerini uygulamaya devam etmekteyiz. Evde kalıyoruz ve evde hayat var diyoruz. Bu virüs nedeniyle kayıplarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Asıl önemli olanın ise tüm tedbirlere rağmen bu virüse yakalanmamız halinde dahi ümitsizliğe kapılmadan onu yeneceğimizi hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamak olduğunu düşünüyorum."

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