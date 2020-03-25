25 Mart 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Conor McGregor'dan koronavirüsle mücadeleye 1 milyon avro bağış

SPOR
Giriş Tarihi: 25.03.2020
ABONE OL
MCGREGOR'DAN 1 MİLYON AVRO BAĞIŞ

, koronavirüsle mücadele kapsamında önemli açıklamalarda bulundu. 1 milyon avro bağış yapan Conor McGregor sağlık çalışanları için, "Bu cesur insanlar olmasaydı şimdi nerede olurduk bilmiyorum"

İrlandalı karma dövüş sanatları sporcusu , yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadele için 1 milyon avro değerinde kişisel koruyucu ekipman bağışında bulundu.

McGregor, sosyal medya hesabında, İrlanda Maliye Bakanı Paschal Donohoe ile yaptığı yazışmayı paylaştı.

İrlandalı sporcu, ülkesinin Leinster bölgesinde koronavirüsle mücadele eden hastanelere dağıtılmak üzere 1 milyon avro değerinde kişisel koruyucu ekipman satın aldığını belirtti.

Sağlık çalışanlarına destek veren McGregor, "Bu cesur insanlar olmasaydı şimdi nerede olurduk bilmiyorum." ifadesini kullandı.

Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan ulusa seslendi SON DAKİKA: BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN ULUSA SESLENDİ
Son dakika: Okullarda koronavirüs arası uzayacak mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklama yaptı SON DAKİKA: OKULLARDA KORONAVİRÜS ARASI UZAYACAK MI? SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA VE MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK AÇIKLAMA YAPTI

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA