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Fransa'nın yeni Zidane'ı Adil Aouchiche Galatasaray yolunda

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Giriş Tarihi: 23.03.2020 Güncelleme Tarihi: 23.03.2020
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FRANSA'NIN YENİ ZİDANE'I GALATASARAY YOLUNDA!

teknik direktörü , yetenekli oyuncuları erken yaşta bulmak için, UEFA 'nde yer alan U19 takımlarının birbirleri arasında oynadığı maçları yakından takip ediyor. Tecrübeli hoca 'nin genç yıldızı olan ile yakından ilgileniyor.

UEFA 'nde yer alan U19 takımlarının birbirleri arasında oynadığı maçları izleyen teknik direktörü , 'nin genç yıldız adayını gözüne kestirdi. Sarı kırmızılılar bu transfer için tüm şartları zorlayacak. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...

TERİM MAÇLARINI İZLEDİ
Her gün en azından bir oyuncuyu scout ekibinin önüne koyan ve bilgi alınmasını isteyen Terim dün de bu sezon UEFA Gençlik Ligi'nde yer alan U19 takımlarının birbirleri arasında oynadığı maçları izlediği bildirildi.

ADİL GELECEĞİN YILDIZLARI ARASINDA YER ALABİLİR
Sabah'ta yer alan habere göre; Terim'in bu maçlarda gözüne çarpan isminse PSG'nin U19 takımında forma giyen olduğu bildirildi. Tecrübeli teknik direktöre göre, gibi Cezayir asıllı bir Fransız olan ve aynı zamanda 10 numara oynayan Adil geleceğin yıldızları arasında yer alabilir.

Fatih Terim, almaları zor olsa da 15 Temmuz'da 18 yaşına girecek oyuncu için PSG ve ailesi ile temas kurulmasını istedi. Şimdiden Transfermarkt değeri 6 milyon euro olan Adil Aouchiche Galatasaray tüm şartlarını zorlayacak.

2 MAÇTA 97 DAKİKA OYNADI
Metz karşısında 65 dakika sahada kaldı. Ayrıca kupada ise 2 maçta 97 dakika oynadı. PSG'nin Linas-Montlhery ile oynadığı ve 6-0 kazandığı karşılaşmada bir gol attı.

GALATASARAY'A KARŞI GOLÜ VAR
Bu sezon toplamda 7 kez PSG forması giyen 17 yaşındaki 10 numara, 2 gol, 2 asist üretti. Bu gollerden birisini de UEFA Gençlik Ligi'nde Galatasaray'a karşı kaydetti.

NE YAPACAK?
PSG ile bir yıllık profesyonel sözleşme imzalayan Adil Aouchiche, geleceğiyle ilgili nasıl bir karar vereceği merakla bekleniyor. Galatasaray da Cezayir asıllı 10 numaranın geleceğinde söz sahibi olmak istiyor.

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