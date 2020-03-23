23 Mart 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz koronavirüs testine girecek

SPOR
Giriş Tarihi: 23.03.2020
ABONE OL
MUSTAFA CENGİZ KORONAVİRÜS TESTİNE GİRECEK

'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve ülkemizde de görülen koronavirüs spor camiasına da sıçradı. 'da 2. Başkan ve teknik direktör 'in koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından sarı kırmızılıların başkanı 'in salı günü teste gireceği belirtildi.

'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve ülkemizde de görülen koronavirüs spor camiasına da sıçradı. ve 'in koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından Başkanı ve başkan yardımcısı 'ın salı günü teste gireceği belirtildi.

FUTBOLCULARIN TESTLERİ NEGATİF ÇIKTI

Galatasaray'da Fatih Terim dışında görev yapan antrenörler, futbolcular ve yöneticilerin koronavirüs testlerinde pozitif bulgu çıkmadığı öğrenildi.

Futbol dünyasından Fatih Terim'e destek yağdı FUTBOL DÜNYASINDAN FATİH TERİM'E DESTEK YAĞDI
Son dakika: Fatih Terim'in corona virüsü testi pozitif! Fatih Terim kaç yaşında, sağlık durumu nasıl? SON DAKİKA: FATİH TERİM'İN CORONA VİRÜSÜ TESTİ POZİTİF! FATİH TERİM KAÇ YAŞINDA, SAĞLIK DURUMU NASIL?
Son dakika: Fatih Terim'in corona virüs testi pozitif çıktı SON DAKİKA: FATİH TERİM'İN CORONA VİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKTI
Son dakika: Galatasaray Teknik Direktör Terim'in koronavirüs testi pozitif çıktı! |Video SON DAKİKA: GALATASARAY TEKNİK DİREKTÖR TERİM'İN KORONAVİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKTI! |VİDEO

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA