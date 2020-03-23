Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz koronavirüs testine girecek
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve ülkemizde de görülen koronavirüs spor camiasına da sıçradı. Galatasaray'da 2. Başkan Abdurrahim Albayrak ve teknik direktör Fatih Terim'in koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından sarı kırmızılıların başkanı Mustafa Cengiz'in salı günü teste gireceği belirtildi.
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve ülkemizde de görülen koronavirüs spor camiasına da sıçradı. Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim'in koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve başkan yardımcısı Yusuf Günay'ın salı günü teste gireceği belirtildi.
FUTBOLCULARIN TESTLERİ NEGATİF ÇIKTI
Galatasaray'da Fatih Terim dışında görev yapan antrenörler, futbolcular ve yöneticilerin koronavirüs testlerinde pozitif bulgu çıkmadığı öğrenildi.
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