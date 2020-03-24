24 Mart 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ koronavirüs testi yaptırdı

SPOR
Giriş Tarihi: 24.03.2020 Güncelleme Tarihi: 24.03.2020
ABONE OL
GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ KORONAVİRÜS TESTİ YAPTIRDI

Son dakika haberleri... Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın koronavirüs testi yaptırdığını açıklandı. Gümüşdağ koruma amaçlı olarak hastanede izolasyonda bulunuyor.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin ilkinin negatif çıktığı ancak ikinci test sonuçlanana kadar hastanede gözetim altında tutulacağı duyuruldu.

İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Gümüşdağ'ın bu sabah sağlık kondisyonunda ortaya çıkan belirtiler sebebiyle test yaptırdığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Başkanımız Göksel Gümüşdağ'ın ilk test sonucunun negatif çıkmasına rağmen yarın akşam saatlerinde kesinleşecek olan ikinci test sonuçları çıkana kadar hastanede koruma amaçlı izolasyon altında kalacağını, sağlık durumunun iyi ve takip altında olduğunu kamuoyuna duyururuz."

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA