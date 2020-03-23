Fenerbahçe'den kritik corona virüs önlemleri!
Corona virüsün futbol ekonomisine zarar vermemesi için tedbirlerini alan Fenerbahçe yönetimi, konuyu ilişkin bir dizi önemli kararlar alacak. Buna göre sarı lacivertli takımda, futbolculardan ücretlerinde indirim isteyecek, takımda euro ve dolarlı sözleşmeler de tarihe karışacak.
Corona virüs, Fenerbahçe'nin radikal kararlar almasına neden oldu. Sarı-Lacivertli kulüp ciddi önlemler almaya hazırlanıyor.
1- Futbolculardan ücretlerinde indirim istenecek. Artık euro ve dolarlı sözleşmeler de tarihe karışacak.
2- Kulübede eski F.Bahçeliler olacak; Erol Bulut, Mehmet Yozgatlı ve Volkan Demirel, İdari Menajer Emre Belözoğlu.
3- Futbolda ve diğer amatör branşlarda altyapıya ağırlık verilecek. Hedef oyuncu ihraç eden bir kulüp olmak.
4- Bu önlemlere karşın mali tabloda düzelme olmazsa yönetim arazi satışını da gündeme getirecek.
EURO-DOLAR ÜZERİNDEN DEĞİL TÜRK LİRASI ÜZERİNDEN YAPILACAK
Hürriyet'in haberine göre; Dünyanın üzerine bir kabus gibi çöken corona virüs kulüpleri derinden sarsacak ekonomik hasarlar yaratırken Fenerbahçe'yi de geleceğe yönelik radikal kararlar almanın arefesine getirdi. Hem teknik direktör sorununu gidermeye hem de sportif çöküşün öne geçmeye çalışan sarı lacivertiller futbolcularından değişen koşullarla uyum içinde olacak indirimler talep edecek. Buna ek olarak yönetim, yeni sözleşmeleri de bundan böyle Euro-dolar üzerinden değil Türk Lirası üzerinden yapılacak.
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