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Son dakika | Juventus'tan flaş corono virüs açıklaması

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Giriş Tarihi: 20.03.2020 Güncelleme Tarihi: 20.03.2020
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JUVE'DE DEMİRAL KORONA TESTİNE GİRDİ! İŞTE SONUÇ

Son dakika haberi... kulübü Blaise Matuidi ve Daniele Rugani'nin dışında hiçbir oyuncusunda Corona virüse rastlanmadığını açıkladı.

Corona virüsten en çok zarar gören ülkelerden olan İtalya'da 'ta iki futbolcu Daniele Rugani ve Blaise Matuidi'nin virüs testleri pozitif çıkmıştı.

Kulüpten yapılan açıklamada bu iki oyuncu dışında hiçbir futbolcuda Corona virüse rastlanmadığı belirtildi. Dolaıyısyla Torino ekibinde forma giyen A Milli Futbol Takımımız oyuncusu Merih Demiral'da da virüse rastlanmamış oldu.

Alessandro Favalli corona virüse yakalandığı günleri anlattı: Ateşim vardı, başım ağrıyordu ve gözlerim yanıyordu... ALESSANDRO FAVALLİ CORONA VİRÜSE YAKALANDIĞI GÜNLERİ ANLATTI: ATEŞİM VARDI, BAŞIM AĞRIYORDU VE GÖZLERİM YANIYORDU...

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