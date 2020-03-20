Son dakika | Juventus'tan flaş corono virüs açıklaması
Son dakika haberi... Juventus kulübü Blaise Matuidi ve Daniele Rugani'nin dışında hiçbir oyuncusunda Corona virüse rastlanmadığını açıkladı.
Corona virüsten en çok zarar gören ülkelerden olan İtalya'da Juventus'ta iki futbolcu Daniele Rugani ve Blaise Matuidi'nin virüs testleri pozitif çıkmıştı.
Kulüpten yapılan açıklamada bu iki oyuncu dışında hiçbir futbolcuda Corona virüse rastlanmadığı belirtildi. Dolaıyısyla Torino ekibinde forma giyen A Milli Futbol Takımımız oyuncusu Merih Demiral'da da virüse rastlanmamış oldu.
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