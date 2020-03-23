Süper Lig böyle tescil edilirse neler yaşanacak? İşte yanıtı

Corona virüsle mücadele kapsamında Türkiye'de tüm spor dalları ileri bir tarihe ertelenmişti. Süper Lig'in geleceği hakkında, çeşitli senaryolar da masada. Spor kamuoyu 'Süper Lig tescil edilirse neler yaşanacak?' sorusunun yanıtını buldu.

Corona virüs nedeniyle hatırlanacağı üzere tüm federasyonlar bir araya gelmiş ve liglerin ertelenmesine karar verilmişti. Süper Lig'in geleceği hakkındaki belirsizlikler de takvim nedeniyle hala yanıt bulabilmiş değil. Peki lig tescil edilirse neler yaşanacak? İşte yanıtı...



Corona virüs nedeniyle ertelenen Süper Lig'de gelecek hala belirsizliğini korurken, lig tescil edilirse neler olacağı sorusunun da yanıtı bir hayli merak edilmekte. İşte sizler için neler olabileceğini derledik.

İŞTE YAŞANACAK DURUM:

Puan eşitliği durumunda sezon sonunda iki takımın kendi aralarındaki averaja bakılıyor. Eğer farklı bir karar alınmazsa, ligin tescil edilmesi halinde, tamamlanmayan maçlar nedeniyle genel averaj dikkate alınacak.

TRABZONSPOR AVERAJLA ŞAMPİYON

Trabzonspor, averajla şampiyon olacak, Başakşehir 2. sıradan Devler Ligi'nin yolunu tutacak. Galatasaray 3. sıradan, Sivasspor ise 4. sıradan Avrupa Ligi'ne gidecek.

RİZESPOR-ANKARAGÜCÜ-KAYSERİSPOR KÜME DÜŞECEK

Düşme hattında ise Yeni Malatya, yine averaj farkıyla lige tutunacak, Rizespor ise Ankaragücü ve Kayserispor ile küme düşecek.