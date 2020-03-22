22 Mart 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

65 yaş ve üstüne yasak çıktı! Gözler futbolun 'Koca Çınar'larında

SPOR
Giriş Tarihi: 22.03.2020
ABONE OL
65 YAŞ VE ÜSTÜNE YASAK ÇIKTI! GÖZLER FUTBOLUN 'KOCA ÇINAR'LARINDA

Corona virüsle mücadelede kırmızı alarm veren Türkiye'de saat 24.00 itibariyle 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkmaları sınırlandırılacak olmasının ardından tüm gözler Türk futbolunun 'koca çınar'larına çevrildi. Karardan hangi isimler etkilenecek? İşte yanıtı...

Corona virüsü kapsamında alınan tedbir çoğalırken, akşam saatlerinde İçişleri Bakanlığı'ndan flaş bir açıklama geldi. Bakanlıktan ''Saat 24.00 itibariyle 65 yaş ve üstü, ayrıca kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın ikametlerinden dışarı çıkmaları, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmaları sınırlandırıldı.'' açıklamasının gelmesinin ardından gözler, Türk futbolunun tecrübeli isimlerine çevrildi.

67 yaşındaki ve , 66 yaşındaki , 70 yaşındaki Mustafa Denizli ve Mustafa Cengiz, 69 yaşındaki Nihat Özdemir bir süre istirahate çekilecekler.

BİR SÜRE EVDE KALACAKLAR
Ankara'daki spor coronavirüs zirvesinin ardından Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasaopoğlu, liglerin ertelendiğini açıklamıştı. Corona vüsürü tehdidi nedeniyle milli maçların da ertelenmesi beklenirken, ligde boy gösteren ve bir dönem Türk futboluna damga vuran tecrübeli isimler bir süre evlerinde kalacak.

Son dakika | Juventus'tan flaş corono virüs açıklaması SON DAKİKA | JUVENTUS'TAN FLAŞ CORONO VİRÜS AÇIKLAMASI
Alessandro Favalli corona virüse yakalandığı günleri anlattı: Ateşim vardı, başım ağrıyordu ve gözlerim yanıyordu... ALESSANDRO FAVALLİ CORONA VİRÜSE YAKALANDIĞI GÜNLERİ ANLATTI: ATEŞİM VARDI, BAŞIM AĞRIYORDU VE GÖZLERİM YANIYORDU...
Futbola corona virüs darbesi! Zarar dudak uçuklattı FUTBOLA CORONA VİRÜS DARBESİ! ZARAR DUDAK UÇUKLATTI
Furkan Korkmaz'ın takımı Philadelphia'ya corona virüs şoku! FURKAN KORKMAZ'IN TAKIMI PHİLADELPHİA'YA CORONA VİRÜS ŞOKU!
Premier Lig'de corona virüs nedeniyle erteleme 30 Nisan'a kadar uzatıldı PREMİER LİG'DE CORONA VİRÜS NEDENİYLE ERTELEME 30 NİSAN'A KADAR UZATILDI

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA