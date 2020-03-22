65 yaş ve üstüne yasak çıktı! Gözler futbolun 'Koca Çınar'larında
Corona virüsle mücadelede kırmızı alarm veren Türkiye'de saat 24.00 itibariyle 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkmaları sınırlandırılacak olmasının ardından tüm gözler Türk futbolunun 'koca çınar'larına çevrildi. Karardan hangi isimler etkilenecek? İşte yanıtı...
Corona virüsü kapsamında alınan tedbir çoğalırken, akşam saatlerinde İçişleri Bakanlığı'ndan flaş bir açıklama geldi. Bakanlıktan ''Saat 24.00 itibariyle 65 yaş ve üstü, ayrıca kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın ikametlerinden dışarı çıkmaları, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmaları sınırlandırıldı.'' açıklamasının gelmesinin ardından gözler, Türk futbolunun tecrübeli isimlerine çevrildi.
67 yaşındaki Şenol Güneş ve Aziz Yıldırım, 66 yaşındaki Fatih Terim, 70 yaşındaki Mustafa Denizli ve Mustafa Cengiz, 69 yaşındaki Nihat Özdemir bir süre istirahate çekilecekler.
BİR SÜRE EVDE KALACAKLAR
Ankara'daki spor coronavirüs zirvesinin ardından Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasaopoğlu, liglerin ertelendiğini açıklamıştı. Corona vüsürü tehdidi nedeniyle milli maçların da ertelenmesi beklenirken, ligde boy gösteren ve bir dönem Türk futboluna damga vuran tecrübeli isimler bir süre evlerinde kalacak.
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