Furkan Korkmaz'ın takımı Philadelphia'ya corona virüs şoku!
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve 150'den fazla ülkede görülen koronavirüs salgınıyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. NBA'de milli basketbolcumuz Furkan Korkmaz'ın da formasını giydiği Philadelphia 76'ers'ten yapılan açıklamada 3 kişide koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği NBA ekibi Philadelphia 76ers'ta 3 kişide koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu.
Yapılan açıklamada, "Oyuncular, antrenörler, destek personelleri de dahil olmak üzere yapılan Kovid-19 testlerinde 3 pozitif sonuç çıkmıştır. Kişiler bireysel karantinaya alınmış durumda ve talimatlara uymaya devam etmekteyiz"
NBA'DE CORONA VİRÜS VAKASI YÜKSELDİ
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Los Angeles Lakers'ın iki oyuncusunda daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi. İsimleri saklı tutulan oyuncularla birlikte NBA'de toplam salgın vakası 14'e yükseldi.
Utah Jazz'ın Fransız pivotu Rudy Gobert'in test sonucunun pozitif çıkmasının ardından 12 Mart'ta süresiz ertelenen NBA'in Los Angeles Lakers takımı, yaptığı yazılı açıklamada iki oyuncusunda daha koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.
Açıklamada, ''Bugün iki Lakers oyuncusunun testinin pozitif çıktığını öğrendik. Her iki oyuncu da karantinadadır ve ekibin doktorunun bakımı altındadır.'' ifadesi kullanıldı.
Lakers oyuncularındaki virüsün nedeni olarak 10 Mart'ta Brooklyn Nets takımı ile yapılan basketbol maçı gösterildi.
Daha önce Brooklyn Nets takımının 4 oyuncusunda Kovid-19 vakası tespit edilmişti.
Perşembe günü itibarıyla NBA oyuncularından 14'ünde Kovid-19 tespit edildi.
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