20 Mart 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Furkan Korkmaz'ın takımı Philadelphia'ya corona virüs şoku!

SPOR
Giriş Tarihi: 20.03.2020 Güncelleme Tarihi: 20.03.2020
ABONE OL
FURKAN KORKMAZ'A CORONA VİRÜS ŞOKU!

'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve 150'den fazla ülkede görülen koronavirüs salgınıyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. 'de milli basketbolcumuz 'ın da formasını giydiği 76'ers'ten yapılan açıklamada 3 kişide koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

'ın formasını giydiği ekibi 76ers'ta 3 kişide koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Yapılan açıklamada, "Oyuncular, antrenörler, destek personelleri de dahil olmak üzere yapılan Kovid-19 testlerinde 3 pozitif sonuç çıkmıştır. Kişiler bireysel karantinaya alınmış durumda ve talimatlara uymaya devam etmekteyiz"

NBA'DE CORONA VİRÜS VAKASI YÜKSELDİ

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Los Angeles Lakers'ın iki oyuncusunda daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi. İsimleri saklı tutulan oyuncularla birlikte NBA'de toplam salgın vakası 14'e yükseldi.

Utah Jazz'ın Fransız pivotu Rudy Gobert'in test sonucunun pozitif çıkmasının ardından 12 Mart'ta süresiz ertelenen NBA'in Los Angeles Lakers takımı, yaptığı yazılı açıklamada iki oyuncusunda daha koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.

Açıklamada, ''Bugün iki Lakers oyuncusunun testinin pozitif çıktığını öğrendik. Her iki oyuncu da karantinadadır ve ekibin doktorunun bakımı altındadır.'' ifadesi kullanıldı.

Lakers oyuncularındaki virüsün nedeni olarak 10 Mart'ta Brooklyn Nets takımı ile yapılan basketbol maçı gösterildi.

Daha önce Brooklyn Nets takımının 4 oyuncusunda Kovid-19 vakası tespit edilmişti.

Perşembe günü itibarıyla NBA oyuncularından 14'ünde Kovid-19 tespit edildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA