Premier Lig'de corona virüs nedeniyle erteleme 30 Nisan'a kadar uzatıldı
Corona virüs nedeniyle daha önce liglerin 4 Nisan'a kadar ertelendiği İngiltere'de, bu süre uzatıldı ve futbol müsabakaları en az 30 Nisan'a kadar askıya alındı.
Dünyada gerçekleşen corona virüs salgını dolayısıyla daha önce İngiltere Futbol Federasyonu tüm ligleri 4 Nisan tarihine kadar ertelemişti. Federasyonunun bugün aldığı kararda bu süre uzatıldı.
30 NİSAN'A KADAR UZATILDI
Yapılan açıklamaya göre, Premier Lig, FA Cup, EFL ve Kadınlar Ligi'nin ertelenme süresini 30 Nisan'a kadar uzatıldığı açıklandı.
Aynı zamanda İngiltere Futbol Federasyonu, sporcuların sağlığının kendileri için en öncelik olduğu belirtildi.
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