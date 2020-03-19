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Premier Lig'de corona virüs nedeniyle erteleme 30 Nisan'a kadar uzatıldı

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Giriş Tarihi: 19.03.2020
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KORONA NEDENİYLE ERTELEME 30 NİSAN'A KADAR UZATILDI

Corona virüs nedeniyle daha önce liglerin 4 Nisan'a kadar ertelendiği 'de, bu süre uzatıldı ve futbol müsabakaları en az 30 Nisan'a kadar askıya alındı.

Dünyada gerçekleşen corona virüs salgını dolayısıyla daha önce Futbol Federasyonu tüm ligleri 4 Nisan tarihine kadar ertelemişti. Federasyonunun bugün aldığı kararda bu süre uzatıldı.

30 NİSAN'A KADAR UZATILDI
Yapılan açıklamaya göre, , FA Cup, EFL ve Kadınlar Ligi'nin ertelenme süresini 30 Nisan'a kadar uzatıldığı açıklandı.

Aynı zamanda İngiltere Futbol Federasyonu, sporcuların sağlığının kendileri için en öncelik olduğu belirtildi.

Son dakika | İngiltere Premier Lig'de corona virüs kararı! SON DAKİKA | İNGİLTERE PREMİER LİG'DE CORONA VİRÜS KARARI!

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