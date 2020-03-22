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Juventus'ta koronavirüs tespit edilmişti! Merih Demiral'ın test sonucu açıklandı

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Giriş Tarihi: 22.03.2020
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JUVENTUS'TA KORONAVİRÜS TESPİT EDİLMİŞTİ! MERİH DEMİRAL'IN TEST SONUCU AÇIKLANDI

'dan sevindirici haber... 'ta forma giyen 22 yaşındaki milli futbolcumuz Merih Demiral'ın koronavirüs (Covid-19) testi negatif çıktı.

'dan sevindirici haber geldi. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını Avrupa'da en çok 'da kendisini göstermişti. Çizme'de vaka sayısı binleri bulurken birçok kişi de hayatını kaybetti.

Spor müsabakalarının da ertelendiği İtalya'nın takımında 3 ismin koronavirüs testi pozitif çıkmıştı.

Torino ekibinde yıldız futbolcular Blase Matuidi, Dybala ve Rugani koronavirüse yakalandı. Bu vakaların ardından Juventus takımı bütün futbolcularına Kovid-19 testi yaptırma kararı almıştı.

MERİH BU TEHLİKEYİ DE SAVUŞTURDU!
Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral'a yapılan koronavirüs testi negatif çıktı.

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