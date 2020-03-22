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Glasgow Rangers'ın gözü Caleb Ekuban'da

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Giriş Tarihi: 22.03.2020 Güncelleme Tarihi: 22.03.2020
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GLASGOW RANGERS'IN GÖZÜ CALEB EKUBAN'DA

'un yıldız golcüsü 'ın talipleri her geçen gün artıyor. 25 resmi maçta 8 gol 6 asist üreten golcü oyuncuya talip oldu.

İskoç basını, 'ın Trabzonsporlu Ekuban için 9 milyon Euro'luk bütçe ayırdığını yazdı.

TRABZONSPOR 1 MİLYON EURO'YA ALMIŞTI
Fırtına'nın 1 milyon Euro'luk opsiyonunu kullanarak sezon başında Leeds United'tan bonservisini aldığı , ciddi bir sakatlık geçirmesine rağmen bu sezon Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Lazio ve Glasgow Rangers'ın ciddi şekilde ilgilendiği Ekuban konusunda İskoç basını bir haber yaptı. Buna göre 'ın çalıştırdığı Glasgow, sezon sonunda Ekuban için 9 milyon Euro'luk bir bütçe ayırdı.

25 MAÇ 8 GOL 6 ASİST
sitesinde bir de anket açılırken, bu maliyetle 25 yaşındaki forvetin transferinin istenilip istenilmediği taraftarlara soruldu. Glasgowlu futbolseverlerin yüzde 53'ü, 9 milyon Euro'luk rakamı yüksek buldu. Ekuban, bu sezon çıktığı toplam 25 resmi maçta 8 gol, 6 asistlik bir performans ortaya koydu.

Lazio ve Glasgow Rangers Caleb Ekuban'ın peşinde LAZİO VE GLASGOW RANGERS CALEB EKUBAN'IN PEŞİNDE

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