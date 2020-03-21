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Manchester City ve Liverpool Berke Özer'i transfer etmek istiyor!

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Giriş Tarihi: 21.03.2020 Güncelleme Tarihi: 21.03.2020
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İKİ DÜNYA DEVİ FENERBAHÇE'NİN YILDIZINI İSTİYOR

'in güçlü takımlarından 'nin geçtiğimiz sezon Altınordu'dan kadrosuna kattığı ve bu sezon başında temsilcisi KVC Westerlo takımına kiraladığı 'e iki dünya devinin talip olduğu iddia edildi.

Sezon başında 'den ayrılarak kulüplerinden Westerlo'nun yolunu tutan için, ülke basınında önemli bir haber yayınlandı.

19 yaşındaki eldivenin, sezon başında Westerlo'nun yanı sıra Liverpoool ve tarafından istenildiği ancak sarı lacivertlilerin oyuncuyu Belçika temsilcisine kiraladığı yazıldı.

Haberin detaylarında, "Berke Özer, kulübe(Westerlo) kiralık geldi. Buna ek olarak ve Manchester City de oyuncu ile ilgilendi" bilgisine yer verildi.

"HEDEFİM FENERBAHÇE KALESİNİ SAVUNMAK"

Öte yandan Berke'nin Fenerbahçe ile ilgili açıklamalarına da yer verilen haberde, "Fenerbahçe beni satmak istemedi. Sadece kiralamak istedi. Hedefim Fenerbahçe'nin kalesini bir gün korumak." dediği açıklama okuyucularla paylaşıldı.

Berke Özer bu sezon toplamda 22 müsabakada rol alırken kalesinde 23 gol gördü ve 6 mücadelede gol yemedi.

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