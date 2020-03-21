Manchester City ve Liverpool Berke Özer'i transfer etmek istiyor!
Süper Lig'in güçlü takımlarından Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon Altınordu'dan kadrosuna kattığı ve bu sezon başında Belçika temsilcisi KVC Westerlo takımına kiraladığı Berke Özer'e iki dünya devinin talip olduğu iddia edildi.
Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak Belçika kulüplerinden Westerlo'nun yolunu tutan Berke Özer için, ülke basınında önemli bir haber yayınlandı.
19 yaşındaki eldivenin, sezon başında Westerlo'nun yanı sıra Liverpoool ve Manchester City tarafından istenildiği ancak sarı lacivertlilerin oyuncuyu Belçika temsilcisine kiraladığı yazıldı.
Haberin detaylarında, "Berke Özer, kulübe(Westerlo) kiralık geldi. Buna ek olarak Liverpool ve Manchester City de oyuncu ile ilgilendi" bilgisine yer verildi.
"HEDEFİM FENERBAHÇE KALESİNİ SAVUNMAK"
Öte yandan Berke'nin Fenerbahçe ile ilgili açıklamalarına da yer verilen haberde, "Fenerbahçe beni satmak istemedi. Sadece kiralamak istedi. Hedefim Fenerbahçe'nin kalesini bir gün korumak." dediği açıklama okuyucularla paylaşıldı.
Berke Özer bu sezon toplamda 22 müsabakada rol alırken kalesinde 23 gol gördü ve 6 mücadelede gol yemedi.Fotomaç
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