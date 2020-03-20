Son dakika: Kulüpler Birliği'nden play-off açıklaması

Son dakika haberleri... Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, "Eğer bu süreç uzarsa ligleri hızlı bitirmek adına play-off sistemine geçilebilir." ifadelerini kullandı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs tehdidi nedeniyle Türkiye'de de ligler ertelenmişti. Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, kulüp başkanları ile yaptığı kritik toplantısı sonra açıklamalarda bulundu.

Sepil, "18 kulüp başkanı da ligin ertelenmesini istedi. Eğer bu süreç uzarsa ligleri hızlı bitirmek adına play-off sistemine geçilebilir." ifadelerini kullandı.

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