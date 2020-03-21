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21.03.2020

Son dakika Fenerbahçe'den koronavirüs (coronavirus) açıklaması: Belirtilere rastlandı |Video

Son dakika... Fenerbahçe'den koronavirüs (coronavirus) açıklaması: Belirtilere rastlandı. Fenerbahçe basketbol takımında yapılan taramalar sonucunda bazı oyuncular ve idari kadro çalışanlarında koronavirüs belirtilerine rastlandığını açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi;

Basketbol A Takımımızda yapılan rutin kontroller sonrasında A Takımımızdan bazı oyuncularımız ile idari kadro çalışanlarımızda yeni tip Corona virüs (Covid-19) belirtilerine rastlanmıştır.

Belirtilerin tespit edilmesiyle birlikte sağlık heyetimiz duruma ivedilikle müdahale etmiş, takımımız detaylı tarama testleri için hastaneye yönlendirilmiştir.

Hastane taramaları sonrasında detaylı bilgilendirme kamuoyuna duyurulacaktır.

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